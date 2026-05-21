¡Alarmas en Brasil! Coordinador de salud del Santos confirmó la lesión que padece Neymar

Neymar, ídolo mundial estremeció con su convocatoria para el Mundial del 2026, el mundo celebra que la mística del goleador histórico de la Selección de Brasil les ayude a ganar su sexto trofeo. Físicamente el astro enciende las alarmas, medios del país aseguran que el paulista de 24 años tiene una pequeña molestia.

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El medio brasileño Globo Esporte, aseguró que el médico del Santos dijo que Neymar tiene una lesión leve en la pantorrilla: "El plan es que esté en condiciones de jugar".

El medio en cuestión entrevistó al coordinador del centro de salud del Santos, Rodrigo Zogaib, quien dio un parte de tranquilidad, afirmando que el jugador debería estar "en condiciones de entrenar con normalidad" con la selección brasileña el día 27.

Rodrigo Zogaib confirmó el pequeño problema en la pantorrilla derecha de Neymar y aseguró que el jugador debería poder presentarse sin limitaciones a la selección brasileña el día 27.

Neymar necesitó un masaje en la pantorrilla tras sentir dolor durante el partido contra el Coritiba

Según el informe, el edema mide dos milímetros, lo que requeriría que el jugador se sometiera a un tratamiento de cinco a diez días. Según Santos, Neymar incluso estaría en condiciones de jugar el próximo martes contra el Deportivo Cuenca en Vila Belmiro, en un partido correspondiente a la ronda final de la Copa Sudamericana.

Neymar se lesionó la pantorrilla en la segunda mitad de la derrota por 3-0 ante el Coritiba el pasado domingo en Itaquera, en el Campeonato Brasileño. Durante la temporada, Neymar disputó 15 partidos con el Santos, anotando seis goles y dando cuatro asistencias. En diez de ellos, el astro jugó los 90 minutos completos.