Junior vive los días más felices y por ahora lo acompañan los resultados, la Sudamericana parece una gran posibilidad, luego del pésimo desempeño en el arranque de la Libertadores, este miércoles logró un triunfo 3-2 contra Sporting, Cristian Barrios dejó un mensaje contundente para lo que se viene, la semifinal de la Liga Betplay contra Santa Fe.

Junior avisa a Independiente Santa Fe: "vamos a entregarlo todo el sábado"

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El barranquillero de 28 años recupera poco a poco el nivel que se le vio en el América, tras el duelo por copa internacional el equipo barranquillero habló del presente del equipo tras el triunfo: "lo necesitamos y lo queríamos hace tiempo y lo veníamos buscando y bueno, como lo dices, esto sirve para lo que se viene, ahora el día sábado tenemos una semifinal por el torneo local”.

El equipo de Alfredo Arias, que logró el primer triunfo en el torneo luego de cinco fechas, se prepara para jugar por el torneo local: "hoy lo entregamos todos, los compañeros que salieron de titular y los que estamos en el banco, estamos preparados para lo que el profesor decida y vamos a entregarlo todo el día sábado”.

Barrios palpita la semifinal de Liga Betplay contra Santa Fe: "toca culminar esa clasificación en casa con nuestra gente"

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La posibilidad de mantenerse en torneo internacional es remota, pero no lejana, el equipo tiburón tiene la misión de sumar de a tres en la cancha de Palmeiras: "el equipo salió a jugar por ese cupo a Sudamericana, como lo dicen mientras tenga la posibilidad, vamos a luchar hasta el final, quién dijo que no podemos ir a Brasil y ganar, si Cerro puede hacerlo, porque nosotros no podemos ganar en Brasil, ganar y conseguir los tres puntos y una posible clasificación a Sudamericana".

Finalmente e jugador de 28 años se refirió al futuro inmediato con el equipo, enfrentando a Santa Fe por un cupo a la final del campeonato local: "ya mañana toca pensar en esa semifinal que tenemos una llave en casa con nuestra gente, hicimos, creo que la mitad del trabajo en Bogotá, que no es nada fácil sacar un empate allá en Bogotá en la altura con un gran rival y pues, ahora toca culminar esa clasificación en casa con nuestra gente”.