En las últimas horas se ha opinado mucho sobre la posibilidad de que el arquero argentino Franco Armani firme contrato para hacer parte de las filas de Millonarios FC de Bogotá.



Los comentarios no se hicieron esperar debido a que el portero es ídolo en Atlético Nacional de Medellín, rival clásico del equipo azul de la capital del país. El fichaje sería un bombazo en el mercado de fichajes.

Las palabras del agente del jugador

El miércoles 20 de mayo, el periodista Alexis Rodríguez, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, contó que el representante del jugador de River Plate dijo que si el embajador está interesado, escucharía la oferta.



“Le pregunté a Nikos Petropulos, representante de Franco Armani, si están abiertos a que el arquero juegue en Millonarios y respondió que estarían dispuestos a escuchar. A Armani se le termina contrato en dic/2026, PERO se podría arreglar su salida en junio”, manifestó el comunicador.

Respuesta de Millonarios

Tras lo mencionado, este jueves 21 de mayo, en Planeta Fútbol, Guillermo Arango destapó que preguntó por el tema en las arcas del conjunto embajador y señaló que la respuesta fue más que contundente.



El también periodista afirmó que en Millonarios no ven como una posibilidad la llegada de Franco Armani, de 39 años, de cara al siguiente mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano.

Armani no llegará a Millonarios

De esta manera, por el momento, se descarta la llegada de Armani, que sabe lo que es vestir los colores de la selección de Argentina, a Millonarios FC de Bogotá. El equipo estaría buscando otro perfil en el arco.



“Contento nuevamente de poder jugar después de tantos meses, de estar afuera por una lesión. Agradecido a la gente que desde el primer momento que llegué al club me trató de la mejor manera; en los momentos difíciles siempre estuvieron ahí, así que agradecido”, dijo el golero tras volver a jugar con River tras un buen tiempo. Tuvo acción por Copa Sudamericana.