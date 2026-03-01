¿Aldair Quintana merece estar en la Selección Colombia? Leonel Álvarez respondió

Atlético Bucaramanga logró un importante triunfo en la Liga BetPlay al superar en condición de visita a Deportivo Independiente Medellín con marcador de 1-2 en duelo válido por la fecha 9.

El equipo 'leopardo' tuvo dos figuras indiscutidas durante el compromiso Se trata del extremo Emerson Batalla y del guardameta Aldair Quintana.

Batalla se destacó por anotar los dos goles de Atlético Bucaramanga, mientras que Quintana lo hizo por defender de gran manera su arco.

¿Aldair Quintana merece estar en la Selección Colombia?

Lo hecho por Aldair Quintana generó múltiples comentarios con respecto al nivel demostrado en la Liga BetPlay con la camiseta de Atlético Bucaramanga.

Y es que el rendimiento de Quintana ha hecho que muchos lo pidan como una alternativa para la Selección Colombia.

En rueda de prensa posterior al triunfo sobre Medellín, al entrenador Leonel Álvarez se le consultó sobre la posible convocatoria del guardameta.

Álvarez bromeó asegurando que quisiera que no se lo llevaran, ya que sería una gran baja para Bucaramanga, pero seguidamente aseveró que Quintana está haciendo todos los méritos para estar en la Selección Colombia.

"Que no se lo lleven, egoístamente. Él está haciendo los méritos, cuando le toca intervenir lo hace de muy buena manera. Hoy fue importante en momentos complejos", dijo Álvarez.

Números de Quintana en la victoria de Bucaramanga Vs Medellín

En la victoria de Atlético Bucaramanga sobre Medellín, el guardameta leopardo recibió una puntuación de 9 unidades, según el portal Sofa Score.

Quintana se destacó por protagonizar 12 paradas y una eficiencia de 3,20 en cuando a los goles evitados.