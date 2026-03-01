Bucaramanga hunde al Medellín; valiosa victoria en el Atanasio Girardot

Atlético Bucaramanga logró un valioso triunfo en la Liga BetPlay al derrotar en condición de visita 2-1 a Deportivo Independiente Medellín en partido válido por la fecha 9.

Emerson Batalla, en dos oportunidades, marcó por los santandereanos, mientras que Francisco Chaverra descontó por los antioqueños.

En el primer tiempo, Atlético Bucaramanga fue contundente, teniendo en cuenta que abrió el marcador y logró una considerable ventaja de dos goles.

Medellín, necesitado de bueno resultados, intentó generar peligró con el equipo alterno que presentó en el estadio Atanasio Girardot, pero las aproximaciones fueron dominadas por Aldair Quintana y la defensa visitante.

La apertura del marcador fue obra de Emerson Batalla en el minuto 34. El extremo sorprendió al asociarse con Kevin Londoño y después de recibir un pase dentro del área sorprendió con un sutil remate que venció la resistencia de Salvador Ichazo.

Cuatro minutos después, en el 37, Atlético Bucaramanga logró el 2-0 parcial y el protagonista volvió a ser Batalla.

El extremo domino el esférico sobre el sector oriental y después de dejar en el camino a dos rivales sorprendió con un remate de media distancia, el cual se desvió para terminar cruzando la línea del arco y convirtiéndose en gol.

En el segundo tiempo, Medellín reaccionó y saltó al gramado del Atanasio Girardot en búsqueda del descuento.

Al minuto 50, los antioqueños lograron el 1-2 a través de Francisco Chaverra, quien ejecutó y convirtió un tiro penal.

Después del descuento, Medellín se apoderó del balón y se acercó con peligro al arco de Bucaramanga, pero el guardameta Aldair Quintana defendió con éxito su arco.

Con este resultado, Atlético Bucaramanga llegó a 14 puntos, mientras que le cuadro antioqueño quedó con siete unidades.

En la próxima fecha, el conjunto leopardo recibirá a Deportivo Pereira y Medellín, después de visitar a Juventud de las Piedras en Copa Libertadores, se medirá con Jaguares.