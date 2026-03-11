Aldair Quintana se va de Bucaramanga tras la eliminación de la Sudamericana

Atlético Bucaramanga no viene pasando por su mejor momento en la era de Leonel Álvarez, ya que su rendimiento en la liga local ha sido bastante irregular aunque todavía no han caído, pero a nivel internacional las consecuencias son mayores, ya que quedaron eliminados de la Copa Sudamericana.

En un duelo único contra América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero fue el equipo comandado por David González el que se llevó la victoria por un marcador de 2-1. Este fue un duro golpe que dejó a Aldair Quintana sin un propósito para continuar en el club, por lo que aceptaría una oportunidad para jugar en el fútbol internacional.

Lea también Técnico colombiano fue rescindido por su equipo y Lionel Messi es el señalado

Aldair Quintana sería nuevo arquero de Independiente del Valle

Bucaramanga inició una nueva temporada con Leonel y las expectativas ya eran bastante altas al respecto a lo que sería su participación en la Liga Betplay y la Copa Sudamericana, en la cual se quedaron con los brazos cruzados tras caer frente a América.

El 'leopardo' se mantiene dentro de los ocho mejores equipos de la competencia local, pero aún así no ha podido alcanzar un rendimiento estable, ya que varía entre victorias y empates, lo que no termina siendo motivacional para una de sus principales figuras, Aldair Quintana.

El portero de 31 años ya logró salir campeón del club en la temporada 2024 y se convirtió en uno de los principales referentes tras brillar en la tanda de penales. Decidió mantenerse en el club por otras dos temporadas, pero sus destacadas actuaciones e incluso su edad lo pueden llevar a aceptar una nueva oportunidad a nivel internacional.

Independiente del Valle es el equipo que se interesó en adquirir los derechos deportivos de Aldair Quintana, el cual estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, lo que permitiría que el guardameta salga de Atlético Bucaramanga de manera inmediata, sin que el club ‘leopardo’ pueda bloquear la operación.

En otras noticias: Jhon Durán respondió ante las críticas del Pibe

¿Cómo le ha ido a Aldair Quintana con Bucaramanga?

El guardameta tolimense arribó a Atlético Bucaramanga a inicios de la temporada 2024 desde Deportivo Pereira. Desde entonces, Quintana ha tenido la oportunidad de jugar 120 partidos, más de 10.000 minutos en los cuales ya logró salir campeón y ha recibido 98 goles.