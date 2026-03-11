Técnico colombiano fue rescindido por su equipo y Lionel Messi es el señalado

El entrenador colombiano Óscar Pareja dejó de ser el director técnico de Orlando City SC, según confirmó el propio club este miércoles a través de un comunicado oficial.

La decisión se tomó luego de un complicado inicio de temporada en la Major League Soccer, en el que el equipo de Florida registró un pleno de tres derrotas en sus primeros tres partidos.

Lea también Juan Cruz Real renunció a su equipo en Chile y vuelve a sonar para un 'grande' de la Liga BetPlay

Entre esos resultados aparece la caída sufrida el pasado 1 de marzo frente a Inter Miami CF, equipo liderado por Lionel Messi, que se impuso por 2-4 en un partido que dejó preocupaciones en el entorno del club.

Sin embargo, el golpe definitivo para la continuidad del entrenador colombiano fue la goleada 5-0 que Orlando City recibió el sábado frente a New York City FC.

En el comunicado oficial, la institución explicó que “Orlando City y el entrenador Óscar Pareja acordaron separarse”, poniendo fin a una etapa que se extendió por varias temporadas.

Tras su salida, el asistente técnico Martín Perelman fue designado como entrenador interino mientras el club define quién será el encargado de asumir el proyecto deportivo a largo plazo.

El director deportivo del equipo, Ricardo Moreira, agradeció públicamente el trabajo del colombiano y destacó su aporte al crecimiento de la institución.

Durante la etapa de Pareja, Orlando City logró algunos de los hitos más importantes de su historia, como la conquista de la US Open Cup en 2022 y seis clasificaciones consecutivas a los playoffs, siendo las semifinales de 2024 su mejor resultado en la MLS.

Lea también Arsenal rescató un empate ante Bayer Leverkusen por octavos de Champions

Balance de Óscar Pareja en Orlando City y trayectoria como DT

En total, el técnico colombiano dirigió 240 partidos con Orlando City, con un balance de 102 victorias, 67 empates y 71 derrotas.

A lo largo de su carrera como entrenador también ha pasado por clubes como Colorado Rapids, FC Dallas y Club Tijuana.