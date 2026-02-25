Conmebol le mete presión a Colombia en el Mundial 2026: "Tienen con qué"

Quedan tres meses y medio para que el Mundial de 48 selecciones arranque en tres países que serán sede y, a partir de ahí, ya se habla de un certamen histórico. La Conmebol tendrá por primera vez a seis selecciones, con la posibilidad de que sean siete.

Aunque la diferencia sigue siendo amplia por los lados de la UEFA en cuanto a los participantes, hay cómo ilusionarse con el fútbol sudamericano. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol estuvo presente en Barranquilla en medio del lanzamiento del Centro de Alojamiento de la Selección Colombia. Habló de todo, empezando el nivel del combinado nacional y lo que aspira del continente.

Además, habló sobre lo único que le hace falta a la Conmebol en la historia de los Mundiales y que aspira que se pueda cumplir en próximas ediciones de los campeonatos del mundo.

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ Y LA PRESIÓN PARA LA CONMEBOL

En la rueda de prensa, Alejandro Domínguez se refirió a la mentalidad campeona, la campaña que ha lanzado Ramón Jessurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en busca de cambiar de chip en estas competencias. Domínguez reveló que es un fanático más del balompié colombiano.

“Gana el que más quiere. En la cancha cuando uno entra, Colombia siempre demostró una destreza difícil de replicar en el mundo. Si confiamos en que todo el trabajo es para jugar ocho partidos, es para jugar ocho partidos, pero si lo suficiente para nosotros es hacer un buen papel en primera fase, para mí es una derrota”, arrancó Alejandro Domínguez.

En esa misma línea sobre el seleccionado cafetero indicó que, “el fútbol colombiano tiene con qué creer. No es solo ilusionarse y motivarse. Tiene que ser en el campo de juego. Esperamos que en este Mundial tengamos a dos selecciones sudamericanas en la final. Yo creo que sí es posible y no solo por un deseo. Tenemos contenido”.

¿QUÉ ES LO ÚNICO QUE LE HACE FALTA A LA CONMEBOL EN COMPETENCIAS?

Además, le metió presión al fútbol femenino que en anteriores ediciones nunca ha podido levantar una selección sudamericana una Copa del Mundo. La más cercana fue Brasil que perdió final ante Alemania. Esta situación podría cambiar en el 2027 con el siguiente Mundial.

En 2027, Brasil será sede por primera vez en la historia y el fútbol femenino tendrá también su primera versión en el continente sudamericano. Esto puede ser un aliciente, pues, Alejandro reveló que, “la única que nos falta para ganar es la femenina. Creo en las mujeres. Es una creencia y hay con qué soñar”.

Una final sudamericana en el Mundial masculino de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México sería ideal para poder vencer una historia que no ha vuelto a suceder en las ediciones mundialistas. Brasil y Uruguay es una de las más recordadas, sobre todo la del 1950 en el Maracanazo.