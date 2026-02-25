[Video] Jorge Luis Pinto respondió si Falcao debe ir al Mundial y reactivó la polémica

El experimentado entrenador Jorge Luis Pinto volvió a encender el debate en torno a la Selección Colombia, luego de manifestar públicamente que llevaría a Radamel Falcao García al Mundial de 2026. Algo llamativo del pronunciamiento es que no respondió a la consulta de ningún medio, sino que él mismo pidió ser grabado para fijar su postura.

Jorge Luis Pinto defendió a Falcao

En el video, Pinto fue directo y defendió la vigencia del delantero samario, argumentando que aún puede ser determinante en partidos de alta exigencia. “Tiene las condiciones para resolver un partido”, aseguró el técnico, convencido de que la experiencia del atacante puede marcar diferencias en momentos clave.

El estratega profundizó en su análisis y comparó a Falcao con las nuevas generaciones de atacantes. “Tiene condiciones de delantero neto, que no tienen nuestros delanteros jóvenes”, afirmó, destacando la capacidad de definición y lectura de área que ha caracterizado al histórico goleador.

Además, Pinto planteó un escenario puntual sobre el posible rol del atacante en la Copa del Mundo. “Si va al Mundial, hará 20 o 25 minutos por partido y eso será suficiente”, explicó, dejando claro que no lo imagina como titular indiscutido, sino como una pieza estratégica desde el banco.

En esa misma línea, sugirió que el atacante llegue con ritmo competitivo. “Que juegue unos diez partidos con Millonarios”, comentó, dando a entender que la continuidad a nivel de clubes sería clave para respaldar su convocatoria.

Más allá del aporte deportivo, el entrenador resaltó el peso humano del delantero dentro del grupo. “Es un hombre supremamente útil para un grupo humano”, expresó, señalando que el liderazgo y la experiencia en camerino son factores que también cuentan en una cita orbital.

Pinto dirigió a Falcao García, ¿cuándo?

Cabe recordar que Pinto dirigió a la Selección Colombia entre 2006 y 2008, periodo en el que convocó con frecuencia a Falcao en el inicio de su proceso internacional. Durante su ciclo, el delantero comenzó a consolidarse como alternativa en el frente de ataque.

El técnico estuvo al frente del combinado nacional en 27 partidos, con un balance de once victorias, siete empates y nueve derrotas, para un rendimiento del 49,4 %. Sin embargo, en aquella eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, Colombia no logró clasificar al Mundial.

Las declaraciones de Pinto reabren así una discusión recurrente en el entorno del fútbol colombiano: pues hay quienes insisten en que Falcao tiene más argumentos que varios jugadores que se desempeñan en el balompié internacional para ir al Mundial.