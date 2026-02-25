[Video] Minnesota anunció una noticia inmejorable sobre James Rodríguez

Luego de varios días de expectativa, James Rodríguez por fin se unió a los entrenamientos de Minnesota United FC, tras recibir la visa de trabajo que le impedía trabajar con normalidad junto al plantel.

El propio club registró el momento en video bajo el título “Primer día” y lo compartió en sus redes sociales este martes 24 de febrero, mostrando al volante colombiano en su primera práctica oficial con el grupo.

Hasta ahora, James no había podido entrenar a la par de sus compañeros debido a que no contaba con la documentación laboral requerida en Estados Unidos, situación que retrasó su integración total al equipo.

Con la visa finalmente aprobada, el panorama cambia para el mediocampista, quien ya está a disposición del cuerpo técnico y podrá entrar en la planificación deportiva para los próximos compromisos oficiales.

Desde el entorno del club se espera que el entrenador lo utilice cuanto antes, entendiendo que su experiencia y talento pueden aportar un salto de calidad en el funcionamiento ofensivo del equipo.

¿Cuándo debuta James en la MLS?

El próximo reto para Minnesota United será este sábado 28 de febrero, cuando reciba en casa a FC Cincinnati por la segunda fecha de la Major League Soccer.

En la primera jornada del campeonato, el conjunto de Minnesota igualó 2-2 frente a Austin FC, en un partido que dejó sensaciones mixtas y evidenció la necesidad de mayor claridad en el último tercio de cancha.

En ese contexto, la presencia de James puede convertirse en un factor diferencial en una liga en la que si bien tiene a varios futbolistas que ya pasaron y triunfaron en Europa, hay predominio de jugadores con recursos técnicos limitados.

El volante cucuteño, por su parte, espera comenzar a sumar minutos lo antes posible con el objetivo de llegar con ritmo de competencia a la Selección Colombia, donde sigue siendo una de las piezas más influyentes en el esquema tricolor.