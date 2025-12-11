Alejandro Restrepo defendió a Medellín y advirtió a Nacional previo a la final de Copa BetPlay

Independiente Medellín ajusta los últimos detalles para la final de ida de la Copa BetPlay 2025, que se jugará este sábado 13 de diciembre a las 5:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot. En la previa, el técnico Alejandro Restrepo habló en rueda de prensa y dejó claro que el equipo llega con ilusión y determinación.

Declaraciones de Alejandro Restrepo, DT del DIM, previo a la final con Nacional

“Estamos muy ilusionados de volver a jugar una final y ojalá ganarla para demostrar esa madurez”, expresó Restrepo, resaltando el proceso que ha construido el grupo durante el año.

El entrenador también envió un mensaje de ambición deportiva: “La historia es para cambiarla y queremos aprovecharla con toda nuestra gente”, manifestó, haciendo referencia a las dificultades recientes en instancias definitivas.

Restrepo recordó que esta será su segunda final al frente del DIM y que el objetivo es innegociable. “Vinimos a este club a intentar llevarlo a lo más alto e intentar ganar la final”, aseguró.

Sobre el rendimiento del equipo, destacó la capacidad de adaptación: “El equipo ha mostrado una versatilidad. Todo el trabajo acumulado nos permite ajustar un plan e ir por él”, señaló.

También reconoció la calidad del rival: “Sabemos lo que tiene Nacional. Nosotros generamos muchas situaciones de gol y debemos ser efectivos”, dijo, enfatizando en la necesidad de concretar.

Respecto a los recientes clásicos y al arbitraje, fue claro y mesurado: “Los últimos dos clásicos fueron muy parejos. Confiamos plenamente en el criterio y la ecuanimidad del árbitro”, afirmó.

Finalmente, Restrepo reafirmó la unión del grupo y el sueño compartido: “Hay versatilidad en nombres y estructuras. Siempre lo hemos soñado: ganarlo al final y darle un título al Medellín”.