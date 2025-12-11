La decisión conjunta de Nacional y Medellín para la final de Copa BetPlay 2025

Atlético Nacional e Independiente Medellín llegaron a un acuerdo para disputar la final de la Copa BetPlay 2025 con presencia de ambas hinchadas en los dos partidos.

La información fue revelada por 'El Parche del Fútbol' de Alerta Bogotá, que confirmó que los clubes coordinaron las condiciones de ingreso en conjunto con las autoridades.

Para el juego de ida, en el que Nacional será local, la tribuna norte del Atanasio Girardot será destinada exclusivamente para la parcial visitante del DIM. Será un dispositivo especial de seguridad, pero con el compromiso de garantizar un ambiente deportivo.

En el duelo de vuelta, cuando Independiente Medellín ejerza como local, la tribuna sur será asignada a la afición de Atlético Nacional. La idea es mantener equidad en ambos encuentros y darle un componente clásico a la final.

Fechas de la final de Copa BetPlay 2025

La ida se jugará el sábado 13 de diciembre a las 5:00 p. m., mientras que la vuelta será el miércoles 17 a las 7:30 de la noche. Ambos partidos tendrán como sede el Atanasio Girardot, con un dispositivo logístico similar.

Aunque la Copa BetPlay entrega cupo a la Copa Sudamericana, en este caso el incentivo deportivo no es el mismo: los dos equipos ya están clasificados a torneos internacionales para 2026. Sin embargo, el título mantiene su importancia.

Se trata de un trofeo oficial, un logro que suma en la historia de ambos clubes y que, como en cualquier parte del mundo, convierte la final en un evento de alta relevancia.

Más allá de la clasificación internacional, ambas instituciones buscarán reivindicar su temporada y sumar una estrella más a sus vitrinas.

La expectativa en la ciudad ya crece, pues se trata de un clásico en una final, un escenario poco frecuente -solo se dio en 2004- y de enorme valor simbólico para ambas hinchadas.