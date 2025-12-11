Nacional vs Medellín: Dimayor definió el árbitro para la final de ida de Copa BetPlay

La Dimayor confirmó este jueves la designación arbitral para la final de ida de la Copa BetPlay 2025 entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, un clásico que abrirá la disputa por el título este sábado 13 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot.

El árbitro de Nacional vs Medellín

El compromiso, que comenzará a las 5:00 p. m. con Nacional como local, tendrá como juez central al tolimense Jairo Mayorga, uno de los árbitros con mayor continuidad en el torneo durante este año.

El asistente número uno será Cristian Aguirre, del departamento de Caldas, mientras que la banda contraria estará a cargo de Roberto Padilla, del Atlántico.

Como cuarto árbitro fue designado Álvaro Meléndez, del Magdalena, responsable del control administrativo del compromiso desde la zona técnica.

En la cabina VAR estará Luis Picón, del departamento de Antioquia, acompañado por María Daza, del Norte de Santander, quien actuará como AVAR.

Nacional llega a esta final tras eliminar a América de Cali en la semifinal, mostrando solvencia en casa y contundencia en los momentos clave.

Por su parte, Independiente Medellín superó a Envigado FC, asegurando así su presencia en una final que promete alta intensidad y tribunas llenas.

La definición del campeón será el miércoles 17 de diciembre, nuevamente en el Atanasio Girardot, pero esta vez con el DIM en condición de local.