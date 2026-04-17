Alejandro Restrepo fue de frente con decisión en Medellín tras goleada de Flamengo

La fecha 2 de la Copa Libertadores trajo consigo varios resultados sorpresivos y en uno de ellos Independiente Medellín fue protagonista, ya que cayó goleado 4-1 por Flamengo en el mítico Estadio Maracaná.

El 'poderoso de la montaña' se fue con las manos vacías de Brasil a pesar de haber llegado con la plantilla pesada para asumir el compromiso, lo que dejó en evidencia las falencias de Alejandro Restrepo en el banquillo técnico, quien no supo neutralizar la ofensiva de Flamengo y tomó una decisión al respecto.

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Alejandro Restrepo planteó nuevo objetivo tras perder con Flamengo

Independiente Medellín se quedó sin la Liga Betplay y llegó a jugar el todo por el todo en la Copa Libertadores, en donde tampoco empezó de buena manera tras haber cedido puntos en su debut contra Estudiantes en el Atanasio Girardot.

El 'poderoso de la montaña' sigue sin ganar en la 'Gloria Eterna' y ya está complicando su clasificación, en especial después de la goleada que recibió contra Flamengo en condición de visitante por un marcador de 4-1.

Frente a esta situación, Alejandro Restrepo dio la cara a los medios y los fanáticos en la rueda de prensa que se llevó a cabo en suelo brasileño. El estratega antioqueño fue de frente y reconoció los errores, pero también habló sobre el siguiente objetivo, el cual será vencer a Cusco en el Atanasio Girardot.

"Este sin lugar a dudas fue el partido más difícil que el equipo ha disputado en el año por la intensidad y calidad de jugadores a los que enfrentamos. Enfrentamos a un campeón de América, sus jugadores han jugado ligas importantes en el mundo y creo que la intensidad con que hoy se jugó nos dejan un aprendizaje. Tenemos más partidos en la competición y si queremos clasificar tenemos que hacer un partido perfecto en casa buscando sumar ante Cusco, ójala con una vuctoria porque en nuestro estadio el equipo es fuerte también y podemos competir".

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Alejandro Restrepo salió frustrado tras la goleada ante Flamengo

El técnico de 44 años claramente recibió un duro golpe que no solo afecta al equipo y su posición en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores, sino también el estado anímico de los jugadores, directivas y de él mismo, ya que el planteamiento táctico tampoco fue del todo negativo.

"Evidentemente enfrentábamos a un grande del continente del mundo, sabemos lo que significa Flamengo para el fútbol sudamericano, la calidad de jugadores que tiene, pero también tuvimos aun buen momento deportivo, aunque no lo supimos mantener, sobretodo en el segundo tiempo en la toma de decisiones, la perdida de balones y transiciones donde ellos son fuertes".

"Nos dolió mucho sobre todo recibir los goles al final de los tiempos porque aumentaron la diferencia y debimos estar más concentrados de ese tipo de situaciones ante un gran rival. Hubiéramos podido sacar un resultados menor o incluso algo a favor de nosotros".