Tabla de posiciones del grupo de Medellín en Libertadores tras goleada ante Flamengo

La contundente victoria de Flamengo por 4-1 sobre Independiente Medellín en la Copa Libertadores dejó en evidencia la jerarquía del conjunto brasileño, que fue ampliamente superior y dio un golpe de autoridad en la fase de grupos que afectó drásticamente la posición del 'poderoso de la montaña' en la tabla.

El equipo que comanda Alejandro Restrepo aterrizó con la ilusión de sumar puntos en el mítico Estado Maracaná, pero lamentablemente se fue con las manos vacías y con una goleada encima que lo dejó afuera de los puestos de clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

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Medellín bajó en la tabla de posiciones de la Copa Betplay

Flamengo impuso condiciones con una presión alta y una circulación rápida del balón que complicó a Medellín desde el minuto 15 cuando recibió la primera anotación del encuentro por parte de Lucas Paquetá.

Medellín, por su parte, intentó reaccionar con ataques directos, pero se encontró con una defensa bien organizada, aunque la logró vulnerar sobre el cierre de la primera parte gracias a Yony González, quien consiguió el empate.

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La alegría del DIM duró poco, ya que sobre el 45 Flamengo se volvió a ir arriba en el marcador y luego la goleada se extendió hasta el punto en el que los paisas se tuvieron que marchar del Maracaná con un 4-1 en contra.

Para Independiente Medellín, la derrota representa un llamado de atención. Si bien el equipo ha mostrado momentos interesantes en la competición, deberá corregir errores defensivos y mejorar su capacidad de respuesta ante rivales de alto nivel si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación, ya que cayó hasta la tercera casilla y se está quedando con el puesto de Copa Sudamericana.

Flamengo 6 Estudiantes de La Plata 4 Medellín 1 Cusco 1

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Próximo partido de Medellín en la Copa Libertadores

El siguiente reto de Alejandro Restrepo al mando del 'poderoso de la montaña' en la Copa Libertadores será en el marco de la fecha 3 cuando reciba en el Estadio Atanasio Girardot a Cusco, el último del grupo y unos "tres puntos seguros" para mantenerse en la lucha por la clasificación.