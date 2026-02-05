[Video] Escándalo en Boca Juniors con Morena Beltrán: ¿qué pasó?

Una polémica situación se registró en la TV Pública Argentina, en un programa del canal estatal, integrantes del ciclo conducido por Carlos Monti realizaron comentarios contra Morena Beltrán, periodista de ESPN y actual pareja del futbolista Lucas Blondel.

Morena Beltrán y Lucas Blondel, en escándalo con Boca Juniors: se espera alguna declaración oficial por parte de los protagonistas

Durante la emisión, el periodista Luis Etchegoyen afirmó que Beltrán habría “operado” a favor del jugador y en contra del club, acusación que generó críticas en redes sociales, voces a favor y en contra: “¿sabés el desastre que hizo esta piba en Boca? Pero para lo que yo le pregunté. A nivel, anda por parte. Sí. ¿Qué es desastre? ¿Por qué desastre? ¿Qué pasó? Promovió algún lío en el vestuario, viste que los vestuarios son complicados, no son fáciles. Y cuando se meten las mujeres no lo digo por machista, ojo”.

Desde el programa, incluso, se la señaló como responsable de un supuesto conflicto interno en el vestuario, reduciendo su figura a la de “novia de un futbolista” y no a la de una profesional del periodismo: “¿Sabés lo que sienten en el mundo? Te lo voy a hacer así sencillamente te lo voy a decir que Morena de alguna manera de que es novia de Lucas Blondel operó a favor de Lucas Blondel y en contra del club. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde su lugar en ESPN con sus opiniones, con sus reflexiones, con sus frases de alguna manera hacía quedar a Lucas Blondel de una manera que no era lo correcto para el mundo Boca”.

Duras acusaciones contra la periodista por su relación con el Mundo Bica: "Morena la comentaba como información propia, porque tampoco es tonta"

La controversia se produjo pocos días después de que Beltrán fuera designada como comentarista del Fútbol de Primera División: “Y te voy a decir una cosa más. lo que me dicen a mí es que en sus comentarios, cuando daba información muy sensible información adentro de un plantel información que se la daba a su novio, que se la daba a Lucas Blondel, Morena la comentaba como información propia, porque tampoco es tonta”.

La periodista protagoniza un escándalo por cuenta de un programa de televisión nacional que finalizó diciendo: “terminaba cruzando un límite que en el mundo Boca lo vieron pésimamente mal. Cuando hablo del plantel. Hablo de cosas íntimas, chicos. No estoy hablando de pavadas. Estoy hablando de cosas que generaron mucho quilombo en el mundo Boca”.