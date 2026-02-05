James y los dos colombianos que encontraría en el Minnesota United

Todo parece indicar que la novela de James Rodríguez y su nuevo club pronto llegará a su fin, el mediocampista de 34 años ha sido relacionado fuertemente con el Minnesota United de la MLS, conjunto que habría sido de los primeros interesados en ficharlo.

Además, el propio jugador dio una fuerte pista que validaría esa información luego de publicar recientemente una fotografía en sus redes sociales, allí, sale James en lo que parece ser una avioneta, una imagen que acompaña con el texto ‘Here we go’, algo que muchos asumen como su viaje a Estados Unidos para concretar la llegada al Minnesota United.

Los dos colombianos con los que se encontraría James en el Minnesota United

A falta de confirmación oficial por parte del equipo de la MLS, no todo será extraño para James en su llegada a esta institución deportiva, pues allí militan jugadores colombianos que seguro le ayudarán con su adaptación y le harán sentir de cerca el país.

Se trata del extremo izquierdo Mauricio González Carabalí, futbolista chocoano de apenas 21 años que surgió en el Internacional de Palmira y que recientemente dejó el Deportes Tolima para firmar contrato hasta 20230 con el Minnesota United, conjunto apodado ‘The Loons’ al que llegó en este 2026.

Por otro lado, la plantilla tiene en sus filas al sanandresano Jefferson Díaz, defensor central de 25 años que vistió la camiseta del Real Cartagena y del Deportivo Cali, conjunto ‘azucarero’ que dejó en enero de 2023 para emigrar al club estadounidense, con el que tiene contrato hasta diciembre de este 2026.

Más datos sobre el Minnesota United

El equipo empezó a jugar en la MLS desde el 2017 y todavía no ha ganado ninguna liga ni US Open Cup, además, curiosamente tuvo su primer ‘jugador franquicia’ al colombiano Carlos Darwin Quintero, término que se usa para jugadores de alto calibre que sirven para aumentar el nivel de competición en la liga y que goza de un salario superior a todos los demás de la plantilla.

Actualmente, el equipo es dirigido por el técnico Cameron Knowles, exjugador y entrenador de fútbol neozelandés de 43 años que tiene como asistente a Eric Ramsay, quien anteriormente desempeñó ese cargo en el Manchester United.

