Alerta con ‘Cucho’ Hernández: se aplaza su regreso a las canchas

Uno de los futbolistas colombianos que busca un cupo en la convocatoria de Néstor Lorenzo para lo que será el Mundial 2026 es Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández, delantero del Real Betis que venía destacándose con goles en su club español, pero que una lesión lo ha tenido al margen de las canchas.

El atacante nacido en Pereira hace 26 años, quien sufrió el pasado 10 de enero una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo, ha despertado dudas en sus tiempos de recuperación luego de prever que estaría de regreso a más tardar en tres semanas.

Lea también: ¿Lo echa de menos? Arne Slot habla del rendimiento de Lucho en el Bayern

Revelaron el plan del Betis con la lesión de el ‘Cucho’ Hernández

Ya se cumplió un mes entero después de la lesión que tuvo el colombiano jugando en el Betis, sin embargo, el jugador seguirá en proceso de recuperación y se extenderá su tiempo de baja, así lo confirmó el periodista Manu Colchón, mencionando que Hernández está trabajando bajo un plan específico, algunos días en el césped y otros en el gimnasio.

La fuente indica que la idea que tienen en el Betis es no apurar el regreso del goleador colombiano y que se recupere totalmente para no generar una recaída más fuerte de la lesión muscular, se espera más información por parte del equipo español para saber cuándo volverá a entrenar en cancha y a la par de sus compañeros.

Los números de ‘Cucho’ Hernández en el Betis

En la presente temporada de la liga española con el equipo sevillano, Juan Camilo se ha reportado con 8 goles y 3 asistencias en 19 partidos disputados, una buena estadística que sin duda lo ponen en el radar de los delanteros colombianos merecedores de ir al Mundial 2026.

Habrá que esperar entonces si Néstor Lorenzo se decanta por el ‘Cucho’, sin embargo, mucho dependerá de la evolución que tenga en la recuperación de su lesión y su posterior rendimiento en el Betis.

En otras noticias: en el marco del cumpleaños de Falcao, ¿es el mejor futbolista colombiano de la historia?