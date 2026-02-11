¿Lo echa de menos? Arne Slot habla del rendimiento de Lucho en el Bayern

Bayern Munich vive un momento pletórico y todo gracias a la cuota del colombiano Luis Díaz, el guajirp, proveniente del Liverpool, ha hecho una temporada brillante, con 13 anotaciones y una buena cuota de asistencias. El entrenador del club inglés está en la palestra pública, el rendimiento del equipo tiene en vilo su continuidad, el neerlandés fue preguntado en rueda de prensa por el colombiano.

Autocrítica de Arne Slot por rendimiento del Liverpool sin Luis Díaz: "Cuando llegué aquí solo pudimos fichar a Chiesa"

Panorama oscuro. Liverpool pasa duros momentos, el equipo por ahora está en la sexta casilla de la Premier League, en donde los cinco primeros tienen cupo a torneos Uefa, los cuatro primeros a Champions y el quinto a Europa League. Arsenal cabalga, City va por la punta, Aston Villa es el sorpresivo tercero y Manchester United y Chelsea le sacan seis puntos al club de Anfield.

El entrenador admitió: “Si no logramos la clasificación a la Champions League, definitivamente no habrá sido una temporada aceptable. Cuando llegué aquí solo pudimos fichar a Chiesa y eso fue después de una temporada en Europa League. Soy completamente consciente de eso”.

Desde la partida del colombiano, Liverpool ha integrado a su plantel a Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Eikitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Freddie Woodman y Giovanni Leonni.

Arne Slot habla de Lucho Díaz: “lo está haciendo muy bien en el Bayern y eso no me sorprende”

Sobre la transferencia del guajiro al Bayern el entrenador fue claro: "Siempre se echa de menos a buenos futbolistas. Fue muy importante para nosotros la temporada pasada, pero no fue el único. Hubo otros jugadores que influyeron en nuestros resultados. Pero creo que también los hemos reemplazado con muy buenos jugadores (..)”.

Específicamente Slot comentó: “Luis Díaz es otro ejemplo de cómo se gestiona este club. Si este club recibe una oferta así por un jugador de 28 años, entonces, al basarse en la sostenibilidad, opta por vender a un jugador, y somos una excepción en la Premier League, especialmente en la cima, en ese aspecto”.

Liverpool dejó ir a un gran jugador, pero en su declaración dejó una perla para el colombiano: “Pero por eso también es tan positivo que podamos lograr lo que hemos logrado en los últimos años con ese modelo. Pero lo está haciendo muy bien en el Bayern y eso no me sorprende".