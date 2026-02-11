Los cinco clubes más valiosos de la MLS, ¿está el Minnesota de James?

La Major League Soccer continúa su crecimiento sostenido y, a las puertas de la temporada 2026, un informe del medio especializado Sportico reveló cuáles son los cinco clubes más valiosos del campeonato, una lista que genera interés especial tras la reciente llegada de James Rodríguez al Minnesota United.

El mediocampista colombiano fue oficializado el viernes 6 de febrero como nuevo jugador del Minnesota por los próximos seis meses, en una apuesta personal por volver a ser protagonista, recuperar su mejor nivel y mantenerse en el radar de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, al revisar el ránking económico de la liga, Minnesota United no aparece entre los cinco clubes más valiosos de la MLS, un listado dominado por franquicias históricas y proyectos que han logrado consolidarse deportiva y financieramente.

Top 5 de los clubes más valiosos de la MLS

El primer lugar lo ocupa Inter Miami, que se convirtió en el club más valioso de la liga con una tasación de 1.450 millones de dólares, tras un crecimiento del 22 % respecto a 2025, cifra que le permitió superar a Los Angeles FC, líder del ránking durante los últimos cuatro años.

Precisamente, LAFC ahora es segundo con una valoración de 1.400 millones de dólares, un aumento del 9 %, manteniéndose como uno de los referentes de la MLS tanto en lo deportivo como en lo comercial.

El top cinco lo completan Los Angeles Galaxy (1.170 millones de dólares, +5 %), Atlanta United (1.140 millones, +6 %) y New York City FC (1.120 millones, +12 %), siendo estas las únicas franquicias que superan la barrera de los 1.000 millones de dólares en toda la liga.

En los casos de Inter Miami y New York City FC, la proyección económica se ha visto impulsada por la construcción de nuevos estadios, programados para inaugurarse en 2026 y 2027, respectivamente, un factor clave en el incremento de su valoración.

Según el informe, el valor promedio de un club de la MLS es de 767 millones de dólares, un 6 % más que en 2025, aunque la brecha sigue creciendo, ya que las doce franquicias con menor valoración apenas aumentaron un 2 %, y clubes como Vancouver, Montreal y San José incluso perdieron tasación.

En ese contexto, el Inter Miami, fundado en 2018 y en competencia desde 2020, se consolida como el gran símbolo del boom de la MLS, potenciado por la llegada de figuras como Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez, con David Beckham como presidente y tras haber conquistado en 2025 su primera MLS, mientras que el Minnesota United de James busca crecer desde lo deportivo para, eventualmente, escalar también en el plano económico.