¿Alerta en Bayern Múnich? Luis Díaz pierde a socio en plena Bundesliga

Bayern Múnich sigue en carrera por un nuevo título de la Bundesliga y todo está listo para recibir este viernes 6 de marzo a Borussia Mönchengladbach en duelo válido por la fecha 25.

Después de derrotar en la jornada anterior en el Der Klassiker​ a Borussia Dortmund con marcador de 2-3, el gigante de Baviera llegó a 63 puntos para afianzarse en la primera posición del certamen.

Bayern Múnich importante baja Vs Borussia Mönchengladbach

Para el partido contra Borussia Mönchengladbach, el entrenador Vincent Kompany confirmó tres bajas y un regreso en Bayern Múnich.

Hiroki Ito, Alphonso Davies y Harry Kane no estarán disponibles en el líder de la Bundesliga al sufrir problemas físicos.

Por otro lado, el guardameta Manuel Neuer se recuperó de una rotura de fibras en el gemelo izquierdo sufrida el pasado 14 de febrero.

¿Qué le paso a Harry Kane?

Sobre Harry Kane, el director técnico Vincent Kompany informó que el atacante sufrió un golpe en la pantorrilla en la más reciente jornada de entrenamiento.

A pesar de las alarmas, el entrenador aseguró que el problema de Kane no es para preocuparse y volvería a la actividad en la próxima jornada.

"Manuel Neuer está en forma. Hiroki Ito, Alphonso Davies y Harry Kane no están disponibles. Harry sufrió un golpe en la pantorrilla y aún no se ha recuperado. Es solo un golpe, nada grave a corto plazo, pero quizás le falte un día para poder jugar", dijo Kompany.

Lucho Díaz pierde a socio

La ausencia de Harry Kane se convierte en una pérdida de socio para Luis Díaz, quien se ha complementado de gran manera con el británico.

Desde sus primeros partidos en Bayern Múnich, el colombiano se ha asociado con Kane en el frente de ataque al intercambiar constantemente posición y demostrar un gran potencial goleador.