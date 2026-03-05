Bayern Múnich le da mala noticia a Luis Díaz para la Bundesliga

Se aproxima una nueva jornada de la Bundesliga, en donde justamente se vivirá el duelo entre Bayern Munich y Borussia Mönchengladbach por la fecha 25 de la temporada 2025-2026, el cual se presenta como uno de los encuentros más atractivos enfrentando al líder del campeonato que busca dar un paso más hacia el título frente a un rival que históricamente ha sido incómodo para el conjunto bávaro.

Para este compromiso se espera contar con la presencia del delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, quien se ha convertido en protagonista a nivel nacional e internacional en las competencias que disputa el Bayern Múnich junto con Harry Kane, quien se roba el protagonismo con sus goles, pero que no estaría en el próximo duelo tras un golpe del cual quieren cuidar para no agravar.

Luis Díaz se queda sin Harry Kane para la próxima fecha de la Bundesliga

El extremo de la Selección Colombia, Luis Díaz, vive sin duda uno de los momentos más importantes de su carrera desde que llegó al Bayern Múnich procedente de Liverpool en el mercado de verano de 2025. 'Luchito' se incorporó a los bávaros tras un traspaso que rondó los 75 millones de euros, firmando un contrato por cuatro años y convirtiéndose en una de las apuestas ofensivas más destacadas del equipo y de todo el mercado europeo.

La sociedad entre Kane y Díaz ha sido uno de los factores determinantes para que el FC Bayern München lidere la Bundesliga con una ventaja considerable. El trío ofensivo conformado por Kane, Díaz y Olise ha acumulado un número impresionante de contribuciones que llevaron a que el inglés confesara que 'Lucho' es un jugador increíble y "peligroso".

Ahora el siguiente reto se disputará el 6 de marzo de 2026 en el Allianz Arena de Múnich, con el Bayern llegando como claro favorito debido a su gran rendimiento durante la temporada. El equipo dirigido por Vincent Kompany domina la clasificación con 63 puntos en 24 partidos, una ventaja considerable sobre sus perseguidores más cercanos, aunque contará con la ausencia de Harry Kane.

El delantero internacional inglés, referente del ataque del Bayern, se perdería este importante encuentro en la búsqueda por mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Bundesliga por un golpe en el gemelo ese partido en el Allianz Arena correspondiente a la 25ª fecha. Kane, que suma 45 dianas entre todas las competiciones esta temporada, sí estará disponible en principio para la ida de octavos de Champions ante el Atalanta el próximo martes.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en la Bundesliga 2025/26?

El delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, es uno de los más destacados en la presente temporada al ser uno de los goleadores del equipo con un total de 13 anotaciones y como "plus" también ha podido reportarse con 13 asistencias, todo a lo largo de 1.930 minutos.