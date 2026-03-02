Luis Díaz espera contrarrestar al Atalanta en la Champions League

Tras la victoria en la Bundesliga frente al Borussia Dortmund, el colombiano Luis Díaz destacó el rendimiento colectivo y valoró la importancia de sumar tres puntos que consolidan la ventaja en la parte alta de la tabla. Sin embargo, más allá del resultado, el extremo puso el foco en el próximo gran desafío: la UEFA Champions League. El calendario parece apretado y desde Selección parecería haber inquietud por la cantidad de encuentros que disputa el guajiro.

Monchengladbach y Atalanta, próximos rivales de Luis Díaz con el Bayern Múnich

En un vibrante duelo por la fecha 24 de la Bundesliga, el Bayern Múnich se impuso como visitante ante el Borussia Dortmund y dio un golpe de autoridad en la lucha por el título. El colombiano Luis Díaz fue titular, aunque tuvo una actuación discreta en el Signal Iduna Park.

Ubicado por el costado izquierdo, Díaz integró el frente ofensivo junto a Serge Gnabry, Harry Kane y Michael Olise, en un partido que resultó más exigente de lo esperado. El guajiro intentó aportar en ataque, pero tuvo poca incidencia y apenas registró dos remates, ambos desviados.

Más allá de su limitada participación ofensiva, Díaz cumplió en labores defensivas, mostrando compromiso en el retroceso. Sin embargo, le faltó el desequilibrio que lo ha caracterizado en otros compromisos.

“El equipo hizo un gran partido, buscamos el resultado desde el principio y logramos una victoria importante para el campeonato”, señaló Díaz, quien se mostró satisfecho por el momento del grupo, evitando excesos de confianza de cara al cierre de la temporada.

Díaz insistió en la necesidad de mantener la concentración y ejecutar el plan de juego propio para sacar ventaja en la serie. Su discurso refleja la mentalidad de un equipo que, pese a liderar con comodidad en Alemania, entiende que el reto continental exige un nivel superior. Ha sido la deuda pendiente del club, no la gana desde 2019/20.

Díaz, pieza clave en Champions League: visitan al Atalanta, cierran en el Allianz Arena

El colombiano dejó ver la ilusión del grupo por trascender en Europa y quedarse con el anhelado trofeo europeo: Díaz se perfila como una de las piezas clave en la aspiración de avanzar ante un rival que pondrá a prueba su ambición, el Atalanta de Bergamo, equipo que eliminó al Dortmund en los playoffs.

El equipo juega contra el Borussia Monchengladbach el próximo viernes, para preparar su partido de octavos de final el 10 de marzo en Italia. Sobre el cruce europeo ante Atalanta, el guajiro fue claro: no hay margen para la relajación. “Es un rival difícil, muy fuerte y físico. En esta fase todos merecen estar ahí, así que debemos trabajar bien en la semana para contrarrestar lo que propongan”, explicó.

Lucho concluyó: "hay que mirar y trabajar bien en la semana para contrarrestar lo que ellos quieran hacer y nosotros, bueno, jugar nuestro partido y sacar los tres puntos".