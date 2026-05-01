La CONMEBOL encendió las alertas en el fútbol sudamericano y, de paso, puso bajo la lupa a todos los clubes participantes de sus torneos, incluidos los colombianos (Medellín, Junior, Tolima, Santa Fe, Millonarios y América), tras una polémica situación ocurrida en la Copa Libertadores. El organismo tomó medidas luego de que Cerro Porteño redujera el ancho de su campo en cuatro metros para el partido frente a Palmeiras.

Conmebol emitió un protocolo claro sobre las dimensiones de los terrenos de juego

El hecho, que generó controversia en la cuarta jornada de la fase de grupos, llevó a la Confederación a emitir una circular oficial dirigida a todas las federaciones y clubes que compiten tanto en Libertadores como en la Copa Sudamericana. En el documento, la entidad establece un protocolo claro sobre las dimensiones de los terrenos de juego, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas en la competencia.

A partir de esta medida, cada equipo deberá informar de manera oficial las dimensiones de su estadio antes de cada fase del torneo. Una vez registradas, dichas medidas deberán mantenerse sin modificaciones hasta las instancias finales, evitando así cambios estratégicos que puedan influir en el desarrollo de los partidos.

Alerta para clubes colombianos: CONMEBOL impone nueva regla tras polémica en Libertadores

La decisión impacta directamente a los clubes colombianos que participan en torneos internacionales, obligándolos a cumplir con estándares estrictos y a mantener la uniformidad en sus escenarios. La medida busca cerrar cualquier margen de interpretación y prevenir situaciones similares a la protagonizada por Cerro Porteño, que fue señalada por alterar las condiciones habituales de su cancha.

Para la Copa Libertadores, el organismo rector recomienda unas dimensiones de campo de 105 m x 68 m, con un mínimo de 100 m x 64 m y un máximo de 110 m x 75 m.

El estadio Nueva Olla de Cerro Porteño se consideraba que tenía las dimensiones ideales, pero redujeron su ancho a 64 metros sin previo aviso. Los jugadores de Palmeiras, donde juega Jhon Arias, notaron la diferencia al llegar al estadio. El partido concluyó 1-1. Ambos equipos pertenecen al grupo de Junior.