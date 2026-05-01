¡En pleno juicio! Sale a la luz un detalle clave del estado mental de Diego Maradona

En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, una de las declaraciones más sensibles llegó de parte del psicólogo Carlos Díaz, quien reveló detalles del estado mental del exfutbolista durante sus últimos días. El especialista aseguró ante el tribunal que el ídolo argentino padecía un cuadro complejo que incluía trastorno bipolar, además de adicciones y rasgos narcisistas de la personalidad.

El psicólogo evidenció un avance significativo en su proceso de recuperación

Díaz, uno de los siete profesionales de la salud imputados en el proceso, explicó que el tratamiento de Maradona debía abordar múltiples factores: “Había que tratar un cuadro comórbido de la adicción. Más allá de eso, existía un trastorno bipolar y un trastorno narcisista”, sostuvo durante su intervención, en la que reconstruyó los 29 días en los que estuvo a cargo del acompañamiento psicológico del exjugador.

El especialista relató que su primer encuentro con Maradona ocurrió aproximadamente un mes antes de su fallecimiento, cuando lo encontró en un estado que aún reflejaba hábitos nocivos. Sin embargo, destacó una evolución positiva en una segunda consulta, el 12 de noviembre de 2020.

“Estaba excepcional, muy sobrio, lúcido, conectado y con ganas de estar bien”, afirmó, subrayando la disposición del paciente y el acompañamiento de su entorno familiar en el proceso de abstinencia.

Uno de los puntos que más remarcó Díaz fue que, según los estudios toxicológicos, Maradona murió sin presencia de alcohol ni drogas en su organismo, tras haber permanecido 23 días limpio.

Para el psicólogo, este dato evidencia un avance significativo en su proceso de recuperación: “Tomó conciencia del problema y lo estaba abordando. Me da impotencia porque se podía lograr”, expresó.

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Durante su testimonio, también rechazó las críticas sobre la frecuencia de sus visitas y explicó que la resistencia del paciente forma parte de este tipo de tratamientos. “Es antiterapéutico irrumpir por la fuerza. Se destruye el vínculo que se intenta construir”, argumentó.

El juicio, que busca esclarecer posibles responsabilidades médicas en la muerte del exfutbolista, también involucra a otros profesionales como Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, entre otros miembros del equipo tratante.