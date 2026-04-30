[VIDEO] Fuerte tensión entre Israel y Palestina: gesto de Infantino encendió cruce en la FIFA

Un momento de alta tensión marcó el cierre del 76º Congreso de la FIFA en Vancouver, donde un fuerte cruce entre dirigentes de Palestina e Israel dejó en evidencia las profundas divisiones políticas que también atraviesan al fútbol mundial.

Gianni Infantino protagonizó un tenso momento entre las delegaciones de Palestina e Israel

El episodio, captado en video, se produjo luego de que el organismo rector del balompié decidiera no imponer sanciones a Israel, pese a la solicitud presentada por la Federación Palestina por la participación de clubes en asentamientos considerados ilegales en Cisjordania. La FIFA argumentó que el estatus del territorio es “una cuestión no resuelta y altamente compleja”, postura que generó una inmediata reacción del presidente palestino, Jibril Rajoub.

Rajoub anunció que llevará el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y denunció lo que calificó como “vulneraciones sistemáticas”. En medio de ese clima, un intento de mediación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, terminó en un incómodo intercambio sobre el escenario entre representantes de ambas delegaciones, reflejando la imposibilidad de acercar posturas en un contexto marcado por la tensión internacional.

El congreso también estuvo atravesado por otros temas sensibles, como la confirmación de la participación de Irán en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Infantino defendió la decisión bajo el argumento de que el fútbol debe servir como herramienta de unión. Sin embargo, el contexto geopolítico, con conflictos activos en Medio Oriente, añade incertidumbre sobre aspectos logísticos y diplomáticos del torneo.

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A ello se sumó la ausencia de la delegación iraní en Vancouver, tras denunciar incidentes en el aeropuerto de Toronto, lo que incrementó el ambiente de tensión en el evento.

Pese a estos episodios, Infantino recibió un respaldo significativo a su gestión. Confederaciones como la africana y la sudamericana reiteraron su apoyo a una eventual reelección del dirigente suizo, quien defendió que la FIFA atraviesa “su mejor momento” en términos financieros y de expansión global.