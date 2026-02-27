Alerta total con Mbappé; temen que llegue lesionado al Mundial

La máxima estrella de la Selección de Francia y uno de los grandes referentes del Real Madrid, Kylian Mbappé, causa preocupación a poco más de tres meses para que empiece el Mundial de la FIFA 2026.

El delantero de 27 años fue baja en el reciente duelo contra el Benfica tras no acabar el entrenamiento previo al encuentro, pues las molestias en su rodilla (que arrastraba desde diciembre pasado) se intensificaron en ese momento y decidió parar.

Lea también: Champions: definidos los cruces de octavos de final

Mbappé juega en "una pierna" desde hace seis semanas

De acuerdo con información del diario L'Équipe, el goleador francés juega hace seis semanas en “una pierna” con el Real Madrid y le cuesta al momento de acelerar en la cancha una situación alarmante que sin duda preocupa a la selección gala.

Así las cosas, a Kylian Mbappé se le está aplicando un tratamiento conservador en la rodilla izquierda y su retorno a las canchas será en base a sus sensaciones, sin embargo, el diario L'Équipe añade que el tratamiento será contrarreloj pensando en llegar bien al Mundial 2026 para evitar una lesión superior o una intervención quirúrgica.

Lea también Definidos los cruces de 8vos en la Europa League: los colombianos ya tienen rival

El francés se perdería partido clave en la Champions

Si el proceso de recuperación que están aplicando en el Real Madrid es satisfactorio, se prevé que el francés regrese a las canchas en unas dos o tres semanas, así que corre alto riesgo de que no esté presente en el juego de ida de octavos de final de la Champions contra el Manchester City, que está programado para el 10 u 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Además, Mbappé seguramente será baja con el equipo ‘merengue’ para el partido del próximo lunes contra el Getafe por la presente edición de la liga de España, duelo donde el Real Madrid además tendrá las ausencias de Jude Bellingham, el brasileño Éder Militao, Dani Ceballos y Raúl Asencio.

En otras noticias: Cristiano Ronaldo compró acciones de un club español