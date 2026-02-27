Champions: definidos los cruces de octavos de final

Este viernes 27 de febrero se llevó a cabo el sorteo de octavos de final de la presente edición de la UEFA Champions League , evento que se llevó a cabo en Nyon, Suiza y que definió los próximos enfrentamientos que tendrán los 16 equipos clasificados a esta instancia.

Había mucha expectativa de saber los cruces de octavos de final, fase que recordemos tiene la presencia de cuatro futbolistas colombianos, Luis Díaz en el Bayern Múnich, Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla en el Galatasaray, y Luis Javier Suárez en el Sporting de Lisboa.

Así quedaron los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/2026

Habrá nuevo enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City, así que Pep Guardiola visitará otra vez el Estadio Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta que los equipos que clasificaron directamente a los octavos de final y no disputaron los ‘playoffs’ cerrarán estaserie en condición de local:

Real Madrid vs. Manchester City

Chelsea vs. PSG

Barcelona vs. Newcastle

Sporting de Lisboa vs. Bodo/Glimt

Liverpool vs. Galatasaray

Tottenham vs. Atlético de Madrid

Bayern Múnich vs. Atalanta

Arsenal vs. Bayer Leverkusen

También se definió el camino que tendrán los equipos hasta la gran final que este año se llevará a cabo en Budapest, capital de Hungría, donde la zona derecha del cuadro tiene a equipos favoritos como Barcelona, Atlético de Madrid y Arsenal, mientras que el otro lado se ve mucho más complicado con la presencia del Real Madrid, el Bayern Múnich, el Liverpool y el PSG.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Champions?

Los partidos de ida están programados para el 10 y 11 de marzo, mientras que los partidos de vuelta se celebrarán el 17 y 18 de marzo de 2026. Por otro lado, la fase de cuartos de final se llevará a cabo los días 7/8 y 14/15 de abril, mientras que las semifinales se desarrollarán los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo, recordando que la gran final en Budapest se jugará el 30 de mayo.