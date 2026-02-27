Definidos los cruces de 8vos en la Europa League: los colombianos ya tienen rival

La ciudad de Nyon, Suiza fue el lugar donde se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025/2026, segunda competencia de clubes más importante del Viejo Continente solo detrás de la UEFA Champions League.

Cabe mencionar que habrá cinco futbolistas colombianos disputando esta fase del torneo, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa en el Betis, el volante vallecaucano Pedro Bravo en el FC Midtjylland de Dinamarca y Jhon Lucumí en el Bologna.

Por otro lado, hay jugadores colombianos que hacen parte de clubes que disputan esta competencia, pero que no fueron inscritos para hacer parte de la plantilla, como el caso del exjugador del Deportivo Pereira Samy Merheg en el Braga de Portugal y el arquero Devis Vásquez en la Roma.

Lea también: Champions: definidos los cruces de octavos de final

Así quedaron los cruces de octavos de final en la Europa League

Braga vs. Ferencváros

Friburgo vs. Genk

Porto vs. Stuttgart

Roma vs. Bologna

Betis vs. Panathinaikos

Lyon vs. Celta de Vigo

Midtjylland vs. Nottingham Forest

Aston Villa vs. Lille

Es importante mencionar que los equipos que avanzaron directamente a los octavos de final y no tuvieron que disputar los partidos de ‘playoffs’, cerrarán en condición de local las series de esta instancia del campeonato.

Lea también Conference League 2025-26: confirmados TODOS los clasificados a octavos de final

¿Cómo quedó el cuadro de la Europa League y el camino hacia la final?

La zona donde quedó ubicado el Real Betis tiene también la presencia de equipos importantes como Lyon, Celta de Vigo y Friburgo, mientras que el otro lado tiene al Bologna con rivales de categoría como el Porto, el Aston Villa y la Roma, con quien justamente tiene duelo de octavos de final.

A falta de confirmación oficial, los partidos de ida de esta fase del torneo estarían programados para el jueves 12 de marzo, mientras que los compromisos de vuelta se celebrarán el 19 de marzo de este 2026.

En otras noticias: Cristiano Ronaldo compró acciones de un club español