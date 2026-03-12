Logo Deportes RCN Vertical
Alexis Márquez

Alexis Márquez, ex DT de Pereira y Bucaramanga, tiene nuevo equipo

El entrenador de 49 años también ha estado al frente de Jaguares de Córdoba y Envigado FC.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Alexis Márquez tiene nuevo equipo
Alexis Márquez, técnico colombiano // Colprensa

El entrenador colombiano Alexis Márquez tiene nuevo equipo para continuar su carrera en los banquillos, luego de confirmarse que dirigirá en el fútbol internacional.

El estratega pereirano será el nuevo director técnico de Nacional Potosí, institución que le ofrecerá un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2026.

La información fue dada a conocer inicialmente por el periodista Alexis Rodríguez, quien indicó que el entrenador viajará este viernes 13 de marzo a Bolivia para cerrar los últimos detalles de su vinculación.

De esta manera, Márquez asumirá el reto de dirigir a un club que recientemente participó en la fase previa de la Copa Libertadores.

El equipo boliviano viene de disputar la segunda fase clasificatoria del torneo, instancia en la que terminó quedando eliminado, por lo que ahora centrará sus esfuerzos en la competencia local.

Uno de los principales objetivos del club será conseguir un cupo a torneos internacionales para la temporada 2027, meta para la cual confían en el trabajo del técnico colombiano.

Este será además el primer equipo internacional que dirigirá Alexis Márquez en su carrera como entrenador principal.

Trayectoria de Alexis Márquez

En el fútbol colombiano, en el cargo de director técnico, Márquez pasó por Deportivo Pereira, Jaguares de Córdoba, Atlético Bucaramanga y Envigado FC.

Antes de asumir como director técnico, Márquez también se desempeñó durante varios años como preparador de arqueros en Deportivo Pereira entre 2016 y 2021, trabajando en distintos procesos bajo la dirección de entrenadores como Néstor Craviotto, Alberto Bulleri, José Fernando Santa y Jorge Artigas.

