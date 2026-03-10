Así será el fixture de América en la Copa Sudamericana 2026

América de Cali ya tiene definido cómo será el orden de sus localías durante la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, pese a que aún no se conocen los rivales que enfrentará en esta instancia del certamen.

Esto se debe a que ya se confirmó el bombo en el que estará ubicado el conjunto escarlata para el sorteo de la fase de grupos, lo que permite anticipar el orden de los partidos dentro de su zona.

El equipo caleño integrará el bombo 1 del sorteo, una situación que le permitirá evitar de entrada a varios de los clubes más fuertes de la competencia en esta primera etapa del torneo.

Otro aspecto que genera optimismo entre los hinchas es el orden de las localías, ya que América iniciará su participación como visitante y cerrará la fase de grupos en condición de local, pues esto es visto por muchos como una ventaja.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de Copa Sudamericana?

El sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo el jueves 19 de marzo en la ciudad de Luque, donde se encuentra la sede de la Conmebol.

Fechas de la fase de grupos de Sudamericana 2026

De acuerdo con el calendario del torneo, en la primera fecha —que se disputará entre el 7 y el 9 de abril— el conjunto escarlata visitará al equipo que llegue desde el bombo 3.

Posteriormente, en la segunda jornada, programada entre el 14 y el 16 de abril, el América actuará como local frente al club que provenga del bombo 4.

En la tercera fecha, prevista del 28 al 30 de abril, el equipo colombiano volverá a jugar fuera de casa, esta vez ante el rival que sea sorteado desde el bombo 2.

En la cuarta jornada —del 5 al 7 de mayo— nuevamente será visitante frente al conjunto del bombo 4. Y el cierre de la fase de grupos se disputará en Cali: primero recibirá al equipo del bombo 2 entre el 19 y el 21 de mayo y posteriormente al club del bombo 3 entre el 26 y el 28 de mayo en el Estadio Pascual Guerrero.

Formato de la Copa Sudamericana 2026

Cabe recordar que en la Sudamericana avanzarán directamente a octavos de final los equipos que terminen en la primera posición de cada grupo, mientras que los segundos disputarán una repesca frente a los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.