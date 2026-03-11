Juan Cruz Real renunció a su equipo en Chile y vuelve a sonar para un 'grande' de la Liga BetPlay

El entrenador argentino Juan Cruz Real dejó su cargo como director técnico de Universidad de Concepción, pues el club hizo oficial su salida este miércoles 11 de marzo.

Aunque la noticia ya había comenzado a circular desde la tarde del martes en medios chilenos, fue hasta esta jornada cuando la institución confirmó formalmente la renuncia del estratega.

De esta manera, el ciclo del técnico argentino en el fútbol chileno llegó a su fin luego de un breve periodo al frente del equipo, en el que no logró consolidar un proceso deportivo de largo plazo.

Balance de Cruz Real en Universidad de Concepción

Durante su paso por Universidad de Concepción, Cruz Real dirigió cinco partidos, en los que obtuvo dos victorias, un empate y dos derrotas, números que terminaron marcando su corta etapa en el club.

Como suele ocurrir cada vez que queda libre, el nombre del entrenador argentino volvió rápidamente a sonar en el entorno del fútbol colombiano, donde ha desarrollado buena parte de su carrera.

En el pasado reciente, Cruz Real ha sido vinculado en varias oportunidades con equipos importantes de la Liga BetPlay, aunque en la mayoría de los casos las conversaciones no han terminado en acuerdos formales.

Por esa razón, no se descarta que en los próximos días vuelva a ser mencionado como posible candidato para dirigir a alguno de los clubes tradicionales del campeonato colombiano.

Trayectoria de Juan Cruz Real en el fútbol colombiano

Cabe recordar que el entrenador argentino ya tiene una amplia experiencia en el fútbol profesional colombiano, donde ha dirigido a Alianza FC, Jaguares de Córdoba, América de Cali, Junior FC y Deportes Tolima.

Su principal logro como entrenador se remonta a 2020, cuando conquistó el título de liga con América de Cali. En total, a lo largo de su carrera como director técnico, Juan Cruz Real acumula 219 partidos dirigidos, con un balance de 77 victorias, 62 empates y 79 derrotas.