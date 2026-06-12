Cali tendría listo su primer fichaje: vendría de un equipo de Bogotá

Terminó la Liga BetPlay con el bicampeonato del Junior de Barranquilla superando a Atlético Nacional con un agregado de 1-3. Para otros clubes, ese primer semestre terminó de manera anticipada como en el Deportivo Cali que no pudo sellar la clasificación para los Play-Offs.

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Rafael Dudamel llegó con ese anhelo de poder clasificar al Cali para estas fases finales. Aunque Internacional de Bogotá, Millonarios y Medellín le estaban dando la ayuda al cuadro azucarero, el empate en la última fecha contra el Deportes Tolima fue lo que negó la posibilidad de llegar a los Play-Offs.

A partir de ese momento, Cali ha estado recomponiendo sus fichas en esta previa a lo que será el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026-II. De hecho, ya hay grandes salidas de la institución y todavía no hay novedades de los jugadores que podrían llegar a reforzar las filas verdiblancas.

De hecho, el cuadro azucarero ya tendría casi definido su primer fichaje de cara al segundo semestre en el que no pueden fallar en la competencia para sellar la clasificación a las fases finales.

EL FICHAJE DEL CALI VENDRÍA DESDE BOGOTÁ

Todavía no hay grandes noticias con los jugadores que podría tener el Deportivo Cali en la Liga BetPlay 2026-II. Los verdiblancos han sido cautelosos con el proyecto de Rafael Dudamel y el entrenador venezolano tendrá que hacer una pretemporada, seguramente con los jugadores que espere tener en el segundo semestre.

El tema de hacer una pretemporada puede ser positivo y el club tendría listo la llegada de Kalazán Suárez que llegará directamente desde la capital colombiana después de la experiencia que tuvo en el nuevo equipo del FPC, Internacional de Bogotá.

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Y es que, de acuerdo con información de Andrés Muñoz Ferriño de Zona Libre de Humo, Kalazán Suárez que juega como lateral izquierdo podría ser la gran novedad en el mercado de fichajes del Deportivo Cali. Todo parece indicar que está a pocos detalles de convertirse en el primer fichaje verdiblanco.

La información de Andrés Muñoz Ferriño es que el entorno de Kalazán Suárez admite que las negociaciones han estado muy cercanas entre el Deportivo Cali y el lateral izquierdo. Suárez jugó en el Real Cartagena, Godoy Cruz, Inter de Palmira y Alianza Valledupar antes de firmar con Internacional de Bogotá.

EL SIGUIENTE FICHAJE QUE QUIERE CONCRETAR EL DEPORTIVO CALI

Además de Kalazán Suárez, el Deportivo Cali también estaría pensando en otras alternativas en el costado izquierdo. Suárez no sería el único fichaje que podría llegar a la institución en próximos días. Se trata de Leyser Chaverra que saldría del Deportivo Independiente Medellín en este segundo semestre.

Leyser Chaverra sería un pedido expreso por parte de Rafael Dudamel que quiere iniciar las negociaciones con el Deportivo Independiente Medellín para fichar al zaguero que puede ser solución en el costado izquierdo como lateral izquierdo o como defensor central si así lo considera el entrenador.

Por ahora no hay nada asegurado con los dos fichajes que más interesan en el Deportivo Cali para el siguiente semestre. Lo manejan con cautela y esperan concretar las primeras contrataciones de cara al segundo tramo de la Liga BetPlay 2026-II.

En estos momentos, Cali sufre más por las bajas ya confirmadas que tendrá y deberá suplir esas ausencias en el 2026-I. Habrá que esperar las decisiones del cuerpo técnico y de los directivos en busca de sellar una clasificación para los cuadrangulares que ha escaseado.

LAS PRIMERAS BAJAS DEL DEPORTIVO CALI PARA LA LIGA BETPLAY2026-II

En los últimos días, el Cali ya había definido la salida de algunos de sus jugadores. Por medio de un comunicado indicaron que los dos arqueros, Miguel Sánchez, Marco Espíndola y el lateral derecho Luis Manuel Orejuela ya no hacen parte en este 2026-II.

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Además de estas tres bajas del cuadro azucarero, se suman también las de Julián Quiñones, Yani Quintero y Michael Aponzá. En ese sentido, ya son seis ausencias claves con la zaga defensiva que se debilita por las salidas de Luis Orejuela y Quiñones, lateral y defensor central.

Mientras que este martes 9 de junio se confirmó que dos jugadores no pudieron llegar a un acuerdo para renovar sus respectivos contratos con el cuadro azucarero. Por un lado, está el de Andrés Correa, el lateral izquierdo no aceptó una oferta de extender su vínculo por seis meses más, y el mismo escenario sucedió con Felipe Aguilar.