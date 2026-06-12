Javier Aguirre no quedó conforme con México: “Les pesó un poco el escenario”

Arrancó el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México con un vibrante escenario que tenía por delante a una de las selecciones anfitrionas que debía respetar su casa para no tener ninguna duda en el comienzo del certamen. Un gran comienzo con dos partidos de goles y con un escenario brutal completamente lleno.

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México se midió con Sudáfrica en el estreno del Mundial. Como una de las selecciones sedes, la ‘Tri’ no tuvo problemas ante un rival que poco propuso a lo largo de los 90 minutos. Y es que, gracias a los goles de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez, los dirigidos por Javier ‘Vasco’ Aguirre sumaron de a tres.

Goles y expulsados en el inicio del Mundial. Tres rojas en un partido de inauguración que dio de qué hablar con dos bajas de Sudáfrica y una de México. Sin embargo, eso no fue problema para quedarse con la victoria. Javier Aguirre no quedó cómodo y afirmó que el estadio también les pesó a los jugadores.

“PUDIMOS HACERLO MEJOR”; JAVIER AGUIRRE NO QUEDÓ SATISFECHO

Pese a la victoria cómoda que pudo ser por más diferencia para tomar una gran ventaja en el inicio del Mundial, Javier Aguirre no quedó satisfecho después de lo visto. Además de un juego en el que pudieron marcar muchos más goles por la poca respuesta de Sudáfrica y las acciones creadas, el ‘Vasco’ afirmó que pudieron ganar por más y que el Estadio CDMX les pesó bastante.

Una de las primeras declaraciones que dijo Javier Aguirre fue nada más ni nada menos que “pudimos y debimos hacerlo mejor”, una muestra grande de la necesidad que tenían de dejar un semblante ideal en el estreno. Además, dijo que debían marcar más goles.

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México fue muy superior, pero la ‘Tri’ se encontró con algunos fallos en algunos remates y no pudieron aumentar la ventaja que consiguieron en los 90 minutos. Javier Aguirre reconoció que, “afortunadamente fueron teniendo la pelota, llegamos al área rival, nunca sufrimos atrás. Fue un partido 2-0, pudo ser 4-0 y nadie habría dicho lo contrario”.

EL AMBIENTE DEL ESTADIO CDMX PESÓ BASTANTE

El Estadio Banorte (Estadio Azteca) ya ha sido testigo de tres debuts de México después de los estrenos mundialistas en 1970 y en 1986. Por ser un escenario tan histórico, mítico e imponente para cualquier jugador, Javier Aguirre afirmó que a propios y a extraños les pesó jugar en este recinto deportivo.

Javier Aguirre indicó que, “es un escenario brutal, eso hace que las patitas se te sacudan un poco. Vienes del CAR al estadio y eso al jugador le hace decir ‘ah caray’, es un estado emocional muy fuerte, a eso lo atribuyo. Les pesó un poquito el escenario, no a todos, pero hubo a quienes les pesó.

No obstante, volvió a recalcar que el partido era para tener un mejor resultado y que los seguidores tenían derecho a protestar cuando las cosas no van de la mejor forma, “4-0 era el partido. La gente tiene derecho a abuchear, yo no escuché los abucheos. La gente se va contenta con el 2-0, pero con el 4-0 se hubiera ido mucho mejor. Lo importante es que estamos con los tres puntos”.

Sentenció que el escenario y el estreno volvió a hacer de las suyas a lo largo de los 90 minutos. Seguramente, en los próximos partidos esos nerviosismos ya no estarán, “les pesó a algunos jugadores el escenario. Les temblaron las piernas a algunos”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.