Alfaro sacó sus favoritos: “Sudamérica puede hacer un buen Mundial”

Este viernes 5 de diciembre se palpitará el primer paso para llegar al Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Washington D.C. será la casa de las 42 selecciones que aspiran conocer cuál será su respectivo grupo en la cita mundialista.

Para esta edición de 48 selecciones, los cupos en Sudamérica se extendieron a seis directos y un repechaje. Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay sellaron sus respectivas clasificaciones, mientras que Bolivia espera hacer lo mismo en marzo cuando enfrenten a Surinam en el repechaje internacional.

La delegación de Paraguay, conformada por Gustavo Alfaro como el director técnico ya está en Washington a la espera de conocer la suerte del combinado nacional paraguayo. Vale la pena acotar que la ‘Albirroja’ hace parte del bombo 3 a la hora de que se efectúe el sorteo.





JUGAR EN LA INAUGURACIÓN Y LA EXPECTATIVA DE LAS SELECCIONES SUDAMERICANAS

A falta de sortear a todas las selecciones que disputarán el Mundial, lo que ya está claro es que México, Canadá y Estados Unidos serán cabeza de grupo del A, B y del D respectivamente. A partir de ese momento saldrán las otras participantes. Quien quede con los mexicanos tendrá la oportunidad de hacer parte de la inauguración de la novedosa Copa del Mundo de 48 selecciones.

Gustavo Alfaro ya sabe lo que es jugar el primer día cuando tuvo que enfrentar a Catar en el Mundial de 2022 dirigiendo a Ecuador. Podría hacerlo de nueva cuenta con Paraguay cuatro años más tarde.

El entrenador argentino afirmó que, “siempre es agradable tener la inauguración. Me tocó la inauguración en el mundial de Catar con Ecuador y es el partido que está mirando todo el mundo”.

La experiencia de las selecciones sudamericanas y cómo llegan para esta Copa del Mundo de tres sedes, “muy lindo los equipos de Sudamérica como muchos llegan muy bien. Ha sido una Eliminatoria muy compleja, muy competitiva y linda, pero queda mucho camino por recorrer. A partir de mañana le pondremos una cara y un rostro conocido a quienes serán nuestros rivales en un futuro. Pero tengo la expectativa de que Sudamérica pueda hacer un muy buen Mundial”.





GUSTAVO ALFARO HABLÓ SOBRE RICHARD RÍOS: “TUVE EL PLACER DE COINCIDIR CON ÉL”

De la Selección Colombia referenció el tema de jugadores que tiene el combinado cafetero, entre ellos, nada más ni nada menos que Richard Ríos que salió de Palmeiras para cumplir el sueño de jugar en Europa en el Benfica. Gustavo Alfaro afirmó que coincidieron en el Mundial de Clubes.

El argentino reveló que, “con Richard tuve el placer de coincidir en el Mundial de Clubes cuando quedaba una etapa final de Eliminatorias. Me decía, ‘Profe, ¿cómo nos ve?’. Él estaba muy bien y la verdad cuando se dio la transferencia a través de Gustavo Gómez le envié un abrazo muy grande y éxitos porque es un gran jugador. Es de esos jugadores que le dan ese valor agregado a los equipos como en su caso y de ‘Lucho’”.

Con todo este panorama, solo queda esperar la suerte del sorteo para las selecciones sudamericanas. Paraguay está en el bombo 3 y evitará a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Además, tampoco podrán estar con Uruguay, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil ni Bolivia, en caso de que los bolivianos clasifiquen.