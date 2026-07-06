¿Alfaro se va de Paraguay?, esto dijo el DT

La continuidad de Gustavo Alfaro al frente de la Selección Paraguay sigue siendo una incógnita tras la eliminación de la Albirroja en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Aunque su contrato terminó luego de la derrota 1-0 frente a Francia, el entrenador argentino dejó abierta la posibilidad de seguir al frente del equipo.

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Paraguay cerró una destacada participación en el Mundial. El conjunto guaraní superó la fase de grupos, sorprendió al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final y solo fue frenado por Francia en los octavos, un balance que ha generado respaldo hacia el trabajo del estratega.

Gustavo Alfaro se refirió a su continuidad en Paraguay

Durante el recibimiento que tuvo la selección en territorio paraguayo, Alfaro evitó despedirse y aseguró que todavía existen objetivos importantes por cumplir. "Hay un montón de desafíos por delante, hay un montón de cosas que hay que tratar de lograr, de conquistar y de trabajar. Hoy lo que tenemos es una gran ilusión", afirmó.

No obstante, el técnico recordó que la decisión no depende únicamente de él. Tras la eliminación ante Francia ya había explicado que necesita conversar el tema con su entorno más cercano antes de definir su futuro. "Es una decisión de familia, no es una especulación bajo ningún punto. Para seguir acá, con lo que se hizo hasta acá no alcanza para el Mundial 2030", manifestó.

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El respaldo de la dirigencia ha sido total. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, le pidió públicamente que continúe al frente del proyecto y, frente a cientos de aficionados, insistió en que el proceso debe extenderse hasta la próxima Copa del Mundo. "Falta el segundo tiempo, hasta el 2030", expresó el dirigente.

La afición también mostró su apoyo durante el homenaje realizado a la selección. Los hinchas corearon frases como "Alfaro, quédate" y "Alfaro no se va", mientras el presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que el país es el mejor lugar para que el entrenador argentino continúe desarrollando su trabajo.

Más allá de los resultados, el estilo de juego implementado por Alfaro ha generado un intenso debate en Paraguay. El técnico apostó por un planteamiento muy sólido en defensa, con el que logró eliminar a Alemania, aunque recibió críticas por alejarse de la tradicional propuesta ofensiva de la Albirroja. Ante esos cuestionamientos, respondió con firmeza: "¿Qué tipo de selección quieren tener? ¿Qué tipo de fútbol quieren tener? ¿Dónde quieren estar? ¿Dónde quieren ver a Paraguay?".

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Incluso antes del Mundial, Alfaro había entregado a la Asociación Paraguaya de Fútbol un informe sobre las necesidades del balompié paraguayo y dejó entrever que una serie de cambios estructurales podrían ser determinantes para aceptar un nuevo ciclo al frente de la selección.

Por ahora, la decisión definitiva no ha sido anunciada. Mientras la dirigencia y la afición esperan una respuesta, Gustavo Alfaro mantiene abierta la puerta a su continuidad y todo indica que en los próximos días sostendrá las reuniones que definirán si seguirá liderando el proyecto rumbo al Mundial de 2030.