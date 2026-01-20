Alfredo Arias confesó difícil situación en Junior a horas del duelo ante Santa Fe

El Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, duelo correspondiente a la vuelta de la Superliga BetPlay del 2026.

El compromiso de ida terminó igualado 1-1 y todo queda abierto para este partido en la capital del país, donde el equipo ‘tiburón’ afrontará un gran reto, pues históricamente le ha costado jugador en la altura de Bogotá, además, presenta otras dificultades que el técnico confesó en rueda de prensa.

Alfredo Arias confesó que el equipo viene “resentido” tras el partido contra Tolima

Previo a este partido, el equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias se midió al Deportes Tolima por la primera fecha de la Liga BetPlay, duelo donde Junior se vio sorprendido y terminó cayendo 2-0, sin embargo, no solo el resultado dejó golpeado al plantel sino también las bajas por lesión que allí se presentaron.

“El partido contra Tolima nos resintió, no solo en el resultado sino también en lo físico, perdimos tres jugadores allí por lesión, pero a los jugadores que están les tengo mucha fe y sé que vamos a hacer un gran partido”, dijo Arias.

El aspecto para mejorar en Junior parta el duelo ante Santa Fe

El entrenador uruguayo dejó claro que cada partido es distinto y que pese a las nuevas caras que tiene Junior la idea es acoplarse de la mejor manera, eso sí, mejorando un aspecto que para él le complicó el partido en Barranquilla.

“No hemos defendido bien cuando atacamos, cuando estamos en zona ofensiva es cuando más debemos estar alertas para saber defender”, dijo Arias.

“No hay partido igual, ese módulo táctico cambia porque el fútbol es impredecible, somos un equipo con diferentes jugadores y diferentes capacidades, esperó que nos podamos relacionar, pero la idea central es la misma, Junior ha protagonizado los torneos a lo largo de los años y así debe seguir siendo”, añadió el DT.