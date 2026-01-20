Santa Fe cuenta con buena noticia para la Superliga; importante novedad

Después de un debut irregular en condición de local con un empate a un tanto y de pocas acciones de gol para Independiente Santa Fe, el cuadro cardenal espera respetar la casa y seguir dulce con la historia de la Superliga, dado que, hasta la fecha, ha jugado en cuatro ocasiones este título y nunca ha perdido el trofeo.

Además, Santa Fe siempre ha terminado de local las series de la Superliga en donde consigue el título. Todo esto suma, pero, claramente, las estadísticas están para romperse y el Junior de Barranquilla espera poder asaltar Bogotá y ganar su tercer título.

Infortunadamente para el Junior, Teófilo Gutiérrez no podrá jugar por la expulsión, y tampoco podrá contar con jugadores en la zaga defensiva como Lucas Monzón por una lesión dura de hombro, Jean Pestaña ni tampoco Jesús Rivas en el mediocampo. Las bajas pueden ser un problema contra un club que no tiene ausencias como Independiente Santa Fe.

SANTA FE CON EQUIPO COMPLETO: LAS BUENAS NOTICIAS QUE RECIBE PABLO REPETTO

En el debut de Santa Fe en la Liga BetPlay ante Águilas Doradas, el cuadro cardenal tenía grandes dudas en la nómina. Andrés Mosquera Marmolejo salió con molestias del partido de la Superliga en Barranquilla por problemas en su pantorrilla y ponía en problemas su participación.

Por fortuna, el arquero titular de Santa Fe estuvo presente en el empate de la Liga BetPlay y no corre riesgo con estar en el juego frente al Junior en la Superliga BetPlay. Daniel Torres también tuvo dificultades en el juego en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Como Mosquera Marmolejo, Daniel Torres estuvo en la lista de convocados contra Águilas Doradas y Pablo Repetto prefirió no correr riesgos con el mediocampista y no lo metió al campo de juego. El volante hizo parte de los calentamientos, y su nombre nunca figuró como un cambio pensando en que necesita estar al 100% como gran líder para esta definición del título.

EL REFUERZO QUE ESTARÁ ANTE JUNIOR

En este mercado de fichajes, Santa Fe se armó con Franco Fagúndez, Nahuel Bustos, Helibelton Palacios, Luis Ángel Palacios y Kilian Toscano. Aparte de estos cinco, el cuadro cardenal anunció a Edwin ‘Shirra’ Mosquera como la última contratación. Lo publicaron en las redes sociales el domingo 18 de enero y debutó ese mismo día ante Águilas Doradas.

Bajo ese panorama, Edwin Mosquera podría volver a ser titular en el juego ante el junior, un refuerzo sorpresivo que ya sumó minutos con la institución cardenal con la necesidad de recuperar la confianza perdida en su estancia en Millonarios la temporada pasada sin goles ni asistencias para un extremo.

Edwin Mosquera es el refuerzo sorpresivo que no estuvo en el primer sorbo de la Superliga BetPlay en Barranquilla. El extremo es la gran novedad en el cuadro bogotano que espera levantar su primer título en el club recién llegado al equipo.