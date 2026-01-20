Santa Fe Vs Junior: árbitros y VAR para la vuelta de la Superliga

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer nombres de los referís que impartirán justicia en el partido entre Independiente Santa Fe contra Junior de Barranquilla por la vuelta de la Superliga BetPlay.

El juez central será Jairo Mayorga del departamento del Tolima.

Mayorga estará asistido por Juan García (Antioquia) y Jorge Sanna (Norte de Santander) como jueces de línea.

El cuarto referí será José Bautista del departamento del Tolima.

Fernando Acuña, del departamento de Boyacá, estará al mando del VAR y contará con la asistencia de Mario Tarache.

Santa Fe Vs Junior: fecha, hora y cómo VER la Superliga

El partido de vuelta de la Superliga entre Independiente Santa Fe contra Junior se jugará este miércoles 21 de enero a partir de las 7:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

La serie entre leones y tiburones está empatado 1-1.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports y también tendrá transmisión de La FM y www.DeportesRCN.com