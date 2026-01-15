Alfredo Arias confesó inquietante problema en Junior para la Superliga BetPlay

Los protagonistas de la Superliga BetPlay 2026 serán Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, conjuntos que resultaron campeones de la liga en los dos torneos que se presentaron la pasada temporada.

El equipo ‘tiburón’ fue el que ganó la estrella de Navidad venciendo de manera contundente al Deportes Tolima, conjunto que sobre el papel tiene cierta ventaja en esta Superliga al ser el más reciente campeón y mantener gran parte de su plantilla ganadora.

Alfredo Arias confesó problema para la Superliga BetPlay 2026

El entrenador del Junior estuvo en rueda de prensa hablando previo al compromiso de ida que tendrá esta mini competencia, duelo que se llevará a cabo este jueves 15 de enero en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, allí, Alfredo Arias dejó claro que el tiempo de preparación para afrontar esta serie ante Santa Fe no fue la ideal y que no hubo pretemporada.

“Pretemporada no se hizo, repasamos conceptos que veníamos manejando, ahondar lo bueno y corregir las cosas que no veníamos haciendo bien, los jugadores venían de un descanso y debemos acondicionarlos para jugar una final, enfocarnos y volver a tener esa hambre de ganar”, añadió el DT uruguayo.

“Cada vez los tiempos son menos, pero es para todos igual, hemos ido adaptándonos, se entrena menos, pero debe tener resultado ese entrenamiento, que menos sea más, tenemos la ventaja de estar el semestre pasado juntos, trataremos de repetir lo que nos dio el título”, dijo Arias.

El técnico de Junior habló de las bajas que tuvo el equipo para este 2026

El más reciente campeón del fútbol colombiano perdió piezas importantes como José Enamorado, Didier Moreno y Javier Báez, sin embargo, para el técnico uruguayo las bajas en los equipos es algo normal que ocurre al inicio de una nueva temporada, confesando que es una gran ventaja mantener a varios jugadores de la plantilla que ganó el título.

“Eso pasa muy seguido aun ganando títulos, es algo normal que se da en el mundo futbolístico y nos hemos venido adaptando, tenemos la gran ventaja de tener a la gran mayoría de jugadores que salieron campeones, intentaremos tener la actitud de ganar y la misma hambre que tuvimos el semestre pasado” dijo Arias, añadiendo que los nuevos fichajes también tienen toda la disposición de aportar al equipo.