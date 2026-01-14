[Video] Nueva asistencia de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luis Díaz volvió a ser protagonista este miércoles 14 de enero en la Bundesliga, al registrar una nueva asistencia en la victoria del Bayern Múnich 3-1 sobre Colonia, en un partido disputado en condición de visitante.

El compromiso correspondió a la decimoséptima fecha del campeonato alemán y confirmó el sólido momento colectivo del conjunto bávaro, que supo imponer condiciones lejos de casa.

El colombiano fue clave en el cierre del encuentro, participando de manera directa en el tercer gol del Bayern, una acción que terminó por sentenciar el marcador en favor del líder del torneo.

La jugada se produjo al minuto 84, cuando Luis Díaz eludió a un par de rivales dentro del área y, con gran visión, habilitó al costado derecho para la definición de Lennart Karl que selló el 3-1 definitivo.

Luis Díaz apareció con inteligencia en la acción previa, aportando claridad y precisión en el último tercio del campo, una faceta que se ha vuelto habitual en su juego con el Bayern.

Video de la asistencia de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Colonia

Con este triunfo, el equipo dirigido por el cuerpo técnico bávaro se mantiene en lo más alto de la Bundesliga con 47 puntos, ampliando su ventaja sobre el Borussia Dortmund, que lo sigue con 36 unidades.

El rendimiento del extremo colombiano ha sido sobresaliente a lo largo del torneo, consolidándose como una de las piezas más influyentes del esquema ofensivo del Bayern.

Números de Luis Díaz con el Bayern Múnich en Bundesliga

En lo corrido de esta Bundesliga, Luis Díaz acumula 16 partidos disputados, 15 de ellos como titular, con 1.345 minutos en cancha, cifras que reflejan su regularidad y protagonismo.

Además, sus números individuales respaldan su impacto: nueve goles y nueve asistencias, registros que lo posicionan como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato alemán.