Este miércoles 14 de enero se jugaba otro de los cruces de cuartos de final en la presente edición de la Copa de Portugal, clásico de ese país protagonizado por el Benfica y el Porto donde el colombiano Richard Ríos fue titular en el conjunto dirigido por José Mourinho.

El mediocampista de la Selección Colombia es noticia porque en los minutos finales del primer tiempo tuvo que ser sustituido por una lesión en al parecer uno de sus hombros, jugador que tuvo que ser trasladado fuera del campo de juego en camilla por el dolor de su molestia física.

Richard Ríos presentó lesión jugando en el Benfica

El exjugador de Mazatlán (México), Guaraní y Palmeiras de Brasil, quien es uno de los habituales titulares en el equipo de 'Las Águilas' de Portugal, afrontaba un reto importante ante el Porto en un duelo de visitante y de eliminación directa que dejaría a una de estas dos instituciones con un amargo desenlace.

El partido no empezó bien para el Benfica, pues el conjunto ‘Dragón’ se fue arriba en el marcador al minuto 16 gracias a un gol del defensa Jan Bednarek, sin embargo, esa no sería la única mala noticia que sufriría el equipo de Mourinho en el primer tiempo.

Y es que, en una jugada desarrollada en el medio campo, el colombiano Richard Ríos termina cayendo al piso tras la disputa de un balón y parece caer mal sobre uno de sus brazos, una lesión que enciende las alarmas en el Benfica y también en la Selección Colombia, que estará muy atento al diagnóstico oficial de esta molestia física que al parecer no sería de gravedad, pero que mostró al mediocampista evidenciando mucho dolor.

Otro jugador de la Selección Colombia que se lesiona

Richard Ríos se suma a una lista que va preocupando al técnico Néstor Lorenzo, recordando que el lateral Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, además de los defensas Jhon Lucumí y Yerry Mina se están recuperando de lesiones que han venido complicando la continuidad en sus clubes, sin embargo, los más optimistas prefieren que estas bajas se presenten a esta altura de la temporada y no a unas semanas de empezar el Mundial 2026.