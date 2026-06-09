Alfredo Arias define su futuro con Junior: reunión clave con Char

Junior de Barranquilla volvió a salir campeón de la Liga Betplay tras una destacada actuación en donde la estadística y los presentes resultados no lo favorecieron, pero Alfredo Arias rompió con todo y logró coronarse bicampeón.

El puesto del estratega uruguayo estuvo en duda varias ocasiones justamente por lo que el 'tiburón' quedó eliminado en Copa Libertadores y en la liga hubo un vaivén de resultados. Sin embargo, el final de la novela podría llegar pronto, ya que se llevará a cabo una reunión con las directivas del equipo, en donde se definirá el futuro de Arias.

Reunión clave entre Alfredo Arias y directivas de Junior

El nombre que está en la boca de todos en estos momentos es nada más ni nada menos que el de Alfredo Arias. Y es que, el entrenador uruguayo tendría todo para salir de la Liga BetPlay y firmar contrato con un club internacional, dado que desde hace algunas semanas lo están buscando en Ecuador.

La salida de Alfredo Arias, por momentos, parecía un hecho, a pesar de que a puertas estaba la final ante Atlético Nacional. Solo un milagro podría cambiar las cosas en cuanto a la decisión del cuadro atlanticense para renovarle el contrato y este llegó, la estrella #12 del 'tiburón'.

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Es por ello que ahora, en medio de la celebración del club y el entrenador, las directivas del conjunto barranquillero habrían llamado a Arias para poder hablar con respecto a su futuro, tomando en cuenta que ya le están llegando ofertas y su contrato va hasta el 30 de junio de 2026.

Alfredo Arias firmó contrato con Junior por un año y esto le podría costar caro a Junior, pero se ultimarán detalles entre el martes 9 de junio y el miércoles 10 de este mismo mes para determinar una decisión definitiva con respecto a su futuro, en donde se espera que continúe.

Fuad Char quiere renovar a Alfredo Arias

En conversaciones con el diario El Heraldo, el mayor accionista del Junior de Barranquilla confirmó que la continuidad de Alfredo Arias está asegurada, dejando claro que se la ha ganado, a pesar de los resultados que obtuvo en los juegos de la Copa Libertadores.

“Bueno, esta es la primera noticia que tengo de eso. Él tiene contrato hasta el 30 de junio, lógicamente, tiene asegurada su renovación, pero no hemos entrado a… hemos estado tan ocupados en partido a partido, que ese tema se considera que está ya. No pensamos otra cosa que no sea la continuidad de él, seguro”, aseguró Fuad Char.

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Arias lanzó una frase que sacude la Liga BetPlay

Luego de superar a Atlético Nacional en la gran final, el técnico destacó el carácter y la capacidad de sacrificio de su plantel para conquistar una nueva estrella.

“No nos sobra nada. Lo primero es aclarar que ganamos este partido y el campeonato sin sobrarnos nada, pero con el esfuerzo, el coraje de estos jugadores y la calidad que tienen lo lograron”, afirmó.