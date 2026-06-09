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Junior de Barranquilla

Las 5 figuras de Junior que terminan contrato ¿Quién seguirá y quién saldrá?

Junior de Barranquilla celebra el título de la Liga BetPlay, pero también debe definir el futuro de varios integrantes de su plantel.
Daniel Zabala
Junior de Barranquilla es bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano
Junior de Barranquilla es bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano // Colprensa

Junior de Barranquilla se alzó con el título de la Liga BetPlay-I de 2026 al derrotar en la gran final a Atlético Nacional con un marcador global de 3-1.

Con esta victoria, el equipo 'rojiblanco' sumó la estrella 12 a su escudo, por lo que se consolidó como la cuarta institución con más celebraciones en el Fútbol Profesional Colombiano.

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Junior define el futuro de cinco figuras

A pesar de conseguir el título de la Liga BetPlay, el cuerpo técnico liderado por Alfredo Arias y los directivos del club deberán definir el futuro de algunos integrantes del plantel 'rojiblanco'.

Inicialmente, Fuad Char, máximo accionista del club, aseguró que ya tendría un acuerdo de palabra con Arias para renovar su vínculo y el uruguayo se mantenga como entrenador de Junior.

Por otro lado, en el cuadro barranquillero se está trabajando en el futuro de los experimentados delanteros Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez.

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A ambos jugadores se les termina el contrato el próximo 30 de junio, sin embargo, sobre Bacca se ha informado que el vínculo no sería renovado, mientras que en cuanto a Gutiérrez se pretende darle una extensión por seis meses.

En Junior también hay expectativa por lo que será la continuidad del defensa central Lucas Monzón. Al zaguero uruguayo también se le termina el contrato el 30 de junio, a pesar de que en un diálogo con Win Sports en máximo accionista Fuad Char había explicado que su ciclo estaba terminado, el entrenador Alfredo Arias pretende su continuidad.

Finalmente, Junior entrará a negociar en próximas horas la renovación del vínculo del lateral izquierdo Yeison Suárez.

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"Junior va por el tricampeonato"

Después de conquistar el título de la Liga BetPlay, Alfredo Arias habló en rueda de prensa, en la que anticipó su continuidad como director técnico de Junior.

Arias, que exaltó al rival Atlético Nacional y le dio gran parte del mérito del campeonato a sus jugadores, también aseguró que pretende luchar por el tricampeonato en el segundo semestre de 2026.

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Junior de Barranquilla Atlético Nacional Teófilo Gutiérrez Carlos Bacca Barranquilla Fútbol Colombiano Deporte Colombiano