Alfredo Arias hace historia; técnico bicampeón del FPC con Junior

Junior de Barranquilla hizo historia este lunes 8 de junio al convertirse en el campeón de la Liga BetPlay-I de 2026, después de superar a Atlético Nacional en la gran final con un marcador global de 3-1.

Con este triunfo, el equipo 'rojiblanco' se convirtió, por segunda ocasión en su historia, en bicampeón del Fútbol Profesional Colombia, ya que se había quedado con el título en el segundo semestre de 2025.

Alfredo Arias, segundo técnico bicampeón del FPC con Junior

Uno de los grandes responsables del título de Junior de Barranquilla es sin duda el director técnico Alfredo Arias, que con la conquista en la Liga BetPlay-I de 2026 iguala el registro de Julio Avelino Comesaña, como los únicos entrenadores que han sido bicampeones con el equipo 'rojiblanca'.

Comesaña lo logró en el segundo semestre de 2018 y en el primer semestre de 2019 al vencer en las finales a Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pasto, respectivamente.

Ahora, Alfredo Arias lo consiguió, luego de haber superado a Deportivo Independiente Medellín en la final de la Liga BetPlay-II de 2025 y ahora a Atlético Nacional.

Alfredo Arias va por el tricampeonato

Ahora, Alfredo Arias, que renovó su contrato como director técnico de Junior, buscará el tricampeonato con el conjunto 'rojiblanco' en el segundo semestre de 2026.

Adicionalmente, Junior aseguró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores de 2027.