Alfredo Arias tomó decisión con una de sus figuras tras su mal momento deportivo

Junior confirmó la clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay luego de la contundente victoria en condición de local frente a Llaneros por un marcador de 2-0 que le permitió alcanzar el número mágico, 31.

Con este resultado, el conjunto 'tiburón' ascendió hasta la tercera casilla en un semestre que fue de muchos "vaivén" y que trajo consigo también un bajón de rendimiento deportivo por parte de Guillermo Paiva, una de las figuras del título de 2025 y de quien se refirió justamente Alfredo Arias.

Arias le dejó un contundente mensaje a Paiva

Junior de Barranquilla ha dado bastante de qué hablar durante el semestre de apertura de 2026, pero lamentablemente la mayoría de situaciones en su entorno han sido negativas debido a los resultados que ha obtenido a nivel nacional e internacional.

Se esperaba que esta sería una temporada de ensueño tomando en cuenta los refuerzos que se llevaron a cabo en el mercado de fichajes, trayendo a figuras como Luis Fernando Muriel, quien trabajaría en ofensiva con Guillermo Paiva, aunque los planes tomaron un rumbo completamente diferente.

El delantero paraguayo de 28 años, Guillermo Paiva, era una de las cartas más importantes de Arias durante el semestre de clausura 2025 en el que quedaron campeones, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo.

"A nosotros ya nos pasó el semestre pasado, Guillermo tuvo también una rachita que no convirtió y fue allá a Medellín, hizo el gol del campeonato para nosotros porque le ganamos a Nacional. Guillermo es muy importante porque nos sacó campeón. Es muy generoso trabajando con el equipo. Él se entrega y cumple funciones que a veces un delantero no cumple. Viene atrás, despeja pelotas aéreas... es uno de los encargados de sacar pelotas y luchar en el mediocampo".

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¿Cómo le ha ido a Guillermo Paiva con Junior?

Paiva arribó al cuadro barranquillero a inicios de la temporada 2025 desde Colo Colo, comenzó con el pie derecho y hasta el día de hoy también se le tiene un voto de confianza por todo lo que ha hecho a lo largo de 69 partidos, más de 4.000 minutos en los que se ha reportado con 12 goles y nueve asistencias.

Próximo partido de Alfredo Arias con Junior en Copa Libertadores

El siguiente reto de Arias al mando de Junior durante la Copa Libertadores será en el marco de la tercera fecha, nuevamente en condición de visitante, contra Sporting Cristal. Este encuentro se disputará el martes 28 de abril, en el Estadio Nacional del Perú, sobre las 21:00 hora Colombia.