Oficial: hinchada de Millonarios es sancionada por 12 fechas, ¿por qué?

La hinchada de Millonarios recibió una sanción por parte de las autoridades de Bogotá, luego de los hechos ocurridos en el partido frente a Atlético Nacional el pasado 17 de marzo, por la duodécima fecha de la Liga BetPlay.

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¿Por qué sancionaron a la hinchada de Millonarios?

La medida fue impuesta por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá, entidad que determinó un castigo acumulado de doce fechas sin ingreso de elementos para las barras organizadas del equipo azul (Comandos Azules, Blue Rain y barras tradicionales).

La decisión se tomó tras evidenciarse una serie de comportamientos indebidos en las tribunas oriental y occidental del estadio, donde hinchas de Millonarios realizaron filtros para identificar y expulsar a aficionados de Nacional que se encontraban en el escenario.

Estos hechos generaron situaciones de riesgo y alteraciones al orden público, teniendo en cuenta que varios ciudadanos fueron señalados y retirados del estadio únicamente por no portar prendas del equipo local.

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En el documento oficial, la comisión detalló tres sanciones específicas que, en conjunto, completan las doce fechas de restricción para el ingreso de elementos como banderas, instrumentos y demás distintivos de barra.

En primer lugar, se impusieron tres fechas por el paso no autorizado entre tribunas, evidenciado en desplazamientos desde oriental y occidental hacia sectores laterales del estadio.

Asimismo, la CDSCCFB sancionó con seis fechas la incitación y ejecución de conductas de agresión contra ciudadanos, señalando que estas acciones se dieron bajo criterios discriminatorios, lo que puso en riesgo la integridad de varias personas.

Finalmente, se sumaron otras tres fechas de castigo por agresiones a la fuerza pública, completando así el total de la sanción que ya empieza a regir para las organizaciones involucradas.

Sanción justa para la hinchada de Millonarios

Más allá de la polémica, este tipo de decisiones se interpreta como un llamado de atención necesario: se ha vuelto recurrente que hinchas locales -pasa mucho cuando Millonarios es local- intenten expulsar de manera violenta a aficionados visitantes, desconociendo que el fútbol debe ser un espacio de convivencia. Garantizar la presencia de ambas hinchadas es clave para promover la paz en los estadios y recuperar el sentido cultural del deporte.