Falcao, con preocupante cifra: ¿Cuántas lesiones ha tenido en Millonarios?

Millonarios se armó de buena forma en esta Liga BetPlay 2026-I y después de mucha expectativa, el club logró negociar de manera satisfactoria con Radamel Falcao García que regresó a la institución de sus amores para intentar sellar una clasificación a las fases finales y apostar al título que es su máximo objetivo.

Con Falcao García, Millonarios también afronta la Copa Sudamericana en una competencia en la que sumaron de a tres en la segunda fecha para no perder pisada frente a Sao Paulo y O’Higgins. El samario tenía todo para ser titular en la Liga BetPlay por la sanción de dos fechas de Rodrigo Contreras, pero esa ilusión se apagó.

Mientras el ‘Tigre’ estaba sumando una nueva titularidad en el certamen ante el América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero, un fuerte choque con Danny Rosero volvió a prender las alarmas en Millonarios con una nueva lesión preocupante del máximo goleador de la historia de la Selección Colombia.

LAS LESIONES COMPLICAN A FALCAO: QUINTA EN MILLONARIOS

Con 40 años encima, Falcao quiso regresar a Millonarios para sumar una nueva temporada en Bogotá después de su llegada en junio de 2024 y el primer semestre del 2025. Infortunadamente, desde que se lesionó en el Mónaco perdiéndose el Mundial de 2014, hubo una tendencia de lesiones que lo ha venido complicando.

Y es que, su participación en Millonarios cuando llegó en el segundo semestre no fue como se esperaba. En agosto de 2024 inició el infortunio con las lesiones que lo dejaron afuera en varios tramos de las temporadas. Primero fue una fractura del segundo metacarpiano de la mano derecha cuando enfrentaron al Deportes Tolima.

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Este tema en su mano derecha lo dejó afuera de las canchas por un mes y fue el camino de un difícil momento entre lesiones musculares y otra fractura reciente. Justamente, el segundo golpe fue un desgarro en el gemelo de la pierna derecha en septiembre.

Solo un mes de la primera, ya sufría otro golpe, esta vez duró más en recuperarse con casi dos meses. En marzo de 2025 tuvo un desgarro en el recto femoral anterior y tuvo que esperar otros dos meses para volver a las fases finales en donde no pudieron clasificar a la final.

DOS LESIONES DE FALCAO GARCÍA EN EL 2026

Tras confirmarse su salida para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2025, el delantero se estaba preparando físicamente en solitario para otro reto. Ese era regresar a Millonarios en el 2026, pero, las lesiones volvieron a ser tendencia a lo largo de este primer torneo.

De hecho, fue en febrero de 2026 cuando, en un partido frente a Llaneros en el que fue titular, Falcao tuvo que dejar la cancha al igual que Rodrigo Contreras que también tuvo una lesión. En el caso del ‘Tigre’, el goleador histórico presentó un golpe muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Ahora, el 19 de abril, un choque contra Danny Rosero lo volvió a complicar. El departamento médico confirmó una fractura en el arco cigomático que, es quizás la más preocupante de las otras cuatro que ha tenido. Necesitará ser intervenido de manera quirúrgica y estaría 12 semanas afuera. Se perdería lo que resta de la Liga BetPlay y lo que queda de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

LAS PALABRAS DE DANNY ROSERO PARA FALCAO GARCÍA

Claramente son cosas del fútbol, pues, sobre los últimos minutos del primer parte, Danny Rosero chocó con Radamel Falcao García. Millonarios esperó hasta que acabara el primer tiempo para no gastar una ventana de cambio, pero la salida era inminente.

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Se confirmó el primer parte médico en ese momento que afirmaba que recibió un golpe en la mandíbula que es de cuidado antes de que se definiera oficialmente la fractura. Danny Rosero habló en la zona mixta afirmando que, “es darle mucha fuerza, como se lo dije en la cancha que me disculpara, son momentos, nunca lo imaginé. Espero se recupere rápido, desde acá mil disculpas y espero que no sea grave”.