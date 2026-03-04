Alianza Atlético vs. Garcilaso EN VIVO: Copa Sudamericana HOY martes ¿dónde ver?

Este martes 3 de marzo se llevará a cabo el partido entre el Club Sport Alianza Atlético Sullana y el Deportivo Garcilaso, uno de los duelos correspondientes a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

El choque entre equipos peruanos se llevará a cabo en el Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo, duelo que dará por finalizada esta jornada en la Copa Sudamericana, recordando que esta misma semana se conocerán los clasificados a la fase de grupos.

Los equipos que ya están en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

Los seis representantes de Argentina y de Brasil, más los cuatro equipos que queden eliminados en la tercera ronda de la Copa Libertadores 2026 se unirán a la fase de grupos de la Sudamericana junto con los 16 clasificados de la primera ronda.

Entre los clasificados a la fase grupos se encuentran los gigantes argentinos River Plate, cuatro veces campeón de la Libertadores, y Racing de Avellaneda, ganador de la Sudamericana en 2024 y semifinalista de la Libertadores este año.

También jugará la Sudamericana el Santos de Brasil, tricampeón de la Libertadores y que este año contó con el retorno de su hijo pródigo Neymar, que aún no confirmó si seguirá en el Peixe en 2026.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

El partido correspondiente a uno de los cruces de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo este martes 3 de marzo a partir de las 9:00 p.m. en Colombia y Perú, duelo que se podrá ver en toda Latinoamérica por ESPN y la plataforma en 'streaming' de Disney+.

En Venezuela también se podrá disfrutar del compromiso por inter, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV y beIN SPORTS.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 21:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 22:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 23:00 horas

ET Estados Unidos: 21:00 horas

PT Estados Unidos: 1:800 horas.