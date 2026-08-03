Alianza Lima tiene todo listo para contratar figura de la Selección Colombia

Tras la finalización de la Copa Mundial, el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del caribe 2026 y el buen presente deportivo que está teniendo el Fútbol Profesional Colombiano, el mercado de fichajes se ha venido intensificando con en cuanto a traspasos de talentos 'cafeteros'.

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En esta ocasión son justamente Alianza Lima y una figura de la Selección Colombia como Daniela Montoya los que se roban el protagonismo, ya que la escuadra peruana estaría buscando la posibilidad de contar con la referente de la 'tricolor', participante de los Juegos Olímpicos, Mundiales y campeona de los Juegos Panamericanos.

Daniela Montoya podría jugar con Alianza Lima

La volante de 35 años podría convertirse en una de las incorporaciones de Alianza Lima para la segunda parte de la temporada 2026, de acuerdo con versiones que han tomado fuerza en las últimas horas. Aunque el club peruano no ha oficializado la operación y la futbolista tampoco se ha pronunciado sobre el tema, su nombre aparece como una de las opciones para reforzar la plantilla que afrontará los próximos retos nacionales e internacionales.

La posible llegada de Montoya representa un movimiento de interés para el fútbol femenino sudamericano. La mediocampista cuenta con una amplia trayectoria tanto en clubes como en la selección Colombia, experiencia que la ha llevado a disputar competencias continentales y mundiales, además de consolidarse como una de las jugadoras más reconocidas del país.

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En caso de concretarse el fichaje, la colombiana reforzaría el mediocampo de Alianza Lima, un equipo que en los últimos años ha buscado consolidarse entre los principales protagonistas del fútbol femenino nacional e internacional ya que también ha brillado en Copa Libertadores.

La institución ha realizado inversiones importantes para fortalecer su plantel y mantenerse en la disputa por los títulos locales, además de competir en torneos organizados por la Conmebol.

Para la jugadora, un eventual paso al fútbol peruano representaría un nuevo desafío internacional. Después de construir una carrera con actuaciones en diferentes clubes y de mantenerse como una referente de la selección Colombia durante varios años, Montoya tendría la oportunidad de aportar su experiencia en un campeonato que continúa fortaleciendo su nivel competitivo.

Competencias que ha jugado Daniela Montoya con la Selección Colombia